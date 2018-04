La Bourse de Paris continue d'avancer lentement mais sûrement

La Bourse de Paris a terminé de nouveau dans le vert (+0,50%) mercredi, le marché laissant de côté les craintes géopolitiques et commerciales pour se focaliser sur des résultats d'entreprises globalement bien orientés des deux côtés de l'Atlantique.L'indice CAC 40 a gagné 26,63 points à 5.380,17 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,76%.La cote parisienne a ouvert en petite hausse et conservé cette tendance au cours de la séance pour se rapprocher encore du seuil des 5.400 points."Il y a un contexte global favorable avec l'apaisement des tensions à la fois commerciales et géopolitiques", a résumé à l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.Par ailleurs, "l'environnement macroéconomique est également porteur avec la révision à la hausse par le FMI des perspectives de la croissance mondiale hier", a-t-il complété.Pour 2018, les prévisions de croissance ont encore été relevées pour les Etats-Unis (2,9%) dopés par leur réforme fiscale, pour les pays de la zone euro (2,4%), dont la France qui a engagé des réformes, l'Italie et l'Espagne, ainsi que pour le Brésil (2,3%) qui conforte sa sortie de récession, a annoncé mardi le Fonds monétaire international.Enfin, "les publications de résultats, à la fois aux Etats-Unis et en Europe, satisfont globalement les marchés", a ajouté le spécialiste.Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance d'une légère révision à la baisse du taux annuel d'inflation de la zone euro en mars, Eurostat tablant désormais sur 1,3%, contre 1,4% dans sa première estimation du 4 avril.Au Royaume-Uni, le rythme de hausse des prix a ralenti à 2,5% en mars sur un an.De leur côté, les stocks de pétrole brut ont reculé de façon inattendue aux Etats-Unis la semaine dernière, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).Dans la soirée sera en outre dévoilé le "Livre beige", le rapport de conjoncture de la Réserve fédérale américaine (Fed).Sur le front des valeurs, "la hausse du pétrole entraîne l'ensemble des valeurs pétrolières et parapétrolières", a souligné M. Larrouturou.A l'inverse, selon lui, le secteur automobile (constructeurs comme équipementiers) a été affecté par l'avertissement sur résultats de l'allemand Continental. Michelin a ainsi perdu 2,70% à 117,15 euros tandis que Faurecia a reculé de 1,80% à 67,56 euros.Danone a été dopé (+1,54% à 67,08 euros) par un bond de plus de 10% de ses ventes, à 6 milliards d'euros, au premier trimestre 2018.Rémy Cointreau a fini en légère baisse (-0,09% à 115,60 euros), sans profiter de ventes ayant progressé de 2,9% sur l'année 2017-2018, grâce au cognac Rémy Martin.Total a gagné 1,60% à 49,70 euros après avoir annoncé qu'il allait acquérir 74% de Direct Energie pour 1,4 milliard d'euros.Lagardère a perdu en revanche 1,54% à 23,04 euros. Le groupe a indiqué négocier avec Czech Media Invest, premier groupe de médias tchèque, pour lui vendre sa presse magazine en France, dont les revues Elle et Télé 7 jours.Imerys a bondi de 5,32% à 80,15 euros après avoir dit engager une "réflexion stratégique" sur l'avenir de sa division "Toiture", leader français du secteur.Sequana est monté de 1,12% à 0,63 euro, fort de la finalisation de la vente de sa division Arjowiggins Security au groupe d'investissement suisse Blue Motion Technologies Holding.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 18 avril 2018 18h15)