La Bourse de Paris continue de profiter du discours rassurant de Xi Jinping

La Bourse de Paris continuait de profiter mardi à la mi-journée (+0,59%) du répit offert aux marchés par le discours plus mesuré prononcé par le président chinois, Xi Jinping.A 13H40 (11H40 GMT), l'indice CAC 40 montait de 30,97 points à 5.294,36 points, dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. La veille, il avait fini juste au-dessus de l'équilibre (+0,10%).La cote parisienne a ouvert dans le vert, emboîtant le pas aux marchés asiatiques rassurés comme elle par les propos constructifs de Xi Jinping, qui a promis mardi une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse "considérable" dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles.La Bourse de New York s'orientait également vers une ouverture en nette hausse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, progressait de 1,10%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+1,05%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 1,40%.L'Europe réagit "favorablement" alors que le président chinois "n'a pas durci le ton" et "affiche sa bonne volonté", même s'il "reste toutefois à concrétiser ces promesses", ont souligné les analystes de Aurel BGC.Du côté des indicateurs, la France a publié des chiffres de production industrielle en février, marqués par un rebond de 1,2% sur un mois, tirée notamment par la forte production de gaz et d'électricité.Aux États-Unis, les prix à la production en mars sont encore attendus.En matière de valeurs, LVMH a ouvert la saison des résultats et décollait de 4,46% à 273,95 euros, après avoir entamé l'année sur une nouvelle progression de ses ventes, qui s'approchent des 11 milliards d'euros au premier trimestre grâce au succès toujours grandissant de ses 70 marques, Louis Vuitton en tête.Dans son sillage, Kering affichait également son dynamisme (+2,91% à 428,10 euros).Ingenico bondissait pour sa part de 6,60% à 72,36 euros, après l'annonce d'une OPA sur son principal concurrent dans les terminaux de paiement, l'américain Verifone.Air France-KLM perdait 0,87% à 8,87 euros alors que les pertes liées à sept jours de grève chez Air France sont estimées à 170 millions d'euros, selon la direction. Le trafic du groupe est pour sa part en hausse de 5,4% en mars.Sequana plongeait de 7,68% à 0,67 euro, souffrant d'une perte nette plus que doublée en 2017, à 115 millions d'euros, pénalisé par des charges exceptionnelles, notamment une dépréciation de sa division distribution Antalis.(©AFP / 10 avril 2018 14h02)