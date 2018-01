La Bourse de Paris coupée dans son élan par la dette américaine

La Bourse de Paris a terminé en recul (-0,35%) mercredi, coupée dans son élan après cinq séances de hausse par un accès de tension sur les taux d'emprunt américains à long terme.L'indice CAC 40 a lâché 19,26 points, à 5.504,68 points, dans un volume d'échanges de 4,3 milliards d'euros. La veille, il avait fini en progression de 0,67%, finissant au plus haut depuis le 3 janvier 2008.Après une ouverture à l'équilibre, la cote parisienne a commencé à fléchir en fin de matinée, s'inquiétant de la remontée nette des taux d'intérêt américains à long terme alors que, selon Bloomberg, des officiels chinois ont recommandé de ralentir, voire suspendre, les achats de dette américaine."Le marché connaît une petite correction en lien avec la remontée des taux d'intérêts américains", a observé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion."Cette tension divise la cote parisienne en deux catégories, celle qui profite d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés, en particulier les banques, et celle qui, au contraire, en pâtit", a-t-il complété."Il y a aussi un effet de contagion supplémentaire lié à Wall Street", qui a ouvert en baisse pour les mêmes raisons, selon lui.Le marché avait aussi sans doute besoin d'une "petite respiration" après un début d'année très dynamique, l'ampleur du mouvement restant limitée puisque "le marché ne passe pas non plus au-dessous des 5.500 points", a relevé l'expert.Les indicateurs du jour n'ont pas eu d'impact significatif.La Chine a vu son indice des prix à la consommation accélérer moins qu'attendu en décembre tandis que les prix à la production ont enregistré de nouveau un vif ralentissement.En France, la production industrielle s'est repliée de 0,5% en novembre après avoir nettement augmenté le mois précédent. Et, aux États-Unis, les prix des produits importés ont à peine augmenté en décembre tandis que les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont baissé plus fortement que prévu.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 10 janvier 2018 18h12)