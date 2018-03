La Bourse de Paris creuse ses pertes à la mi-journée

La Bourse de Paris restait à la peine (-0,55%) mercredi à mi-séance sur fond de retour de l'aversion pour le risque sur les marchés après la démission de Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump.A 12H03 (11H03 GMT), l'indice CAC 40 se repliait de 28,25 points à 5.141,98 points, dans un volume d'échanges de 812 millions d'euros. La veille, il avait fini quasiment stable (+0,06%)."Donald Trump a confirmé sa position protectionniste en imposant son projet de taxes douanières et en menaçant l'Union européenne de +grosse taxe+ si celle-ci persiste à ne pas traiter équitablement les Etats-Unis sur le plan commercial", a rappelé dans une note Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance."La réaction ne s'est pas fait attendre avec la démission immédiate de Gary Cohn, conseiller économique de Donald Trump. Aussitôt, le mouvement d'aversion au risque sur les marchés a bondi et devrait durer tant que les mesures protectionnistes ne seront pas effectivement adoptées", a-t-il ajouté.Ce départ "est une véritable alerte pour les marchés. Il pourrait s'agir d'une tempête dans un verre d'eau, mais il est encore bien trop tôt pour l'affirmer car cette perspective renforce indéniablement la thématique de la guerre commerciale", ont estimé pour leur part les stratégistes du courtier Aurel BGC.Pour autant, "les marchés européens ne sur-réagissent pas ce matin en attendant l'ouverture" de Wall Street, a tempéré M. Pichard.Dans ce contexte, les indicateurs publiés dans la matinée n'ont eu que peu d'influence sur le marché.La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2017 a été révisée à la baisse, à 2,3%, par l'Office européen de statistiques Eurostat, qui a publié mercredi sa troisième estimation.De son côté, le déficit commercial français s'est à nouveau creusé en janvier pour atteindre 5,6 milliards d'euros contre 3,6 milliards le mois précédent, après s'être fortement dégradé au cours de l'année dernière.Mais l'agenda sera surtout dominé par les Etats-Unis, où sont attendues les données ADP de l'emploi dans le secteur privé pour le mois de février, généralement considérées comme un prélude au rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi.La balance commerciale pour janvier ainsi que la deuxième estimation de la productivité du quatrième trimestre sont aussi au programme outre-Atlantique.Enfin, le marché prendra connaissance dans la soirée du Livre Beige de la Réserve fédérale américaine (Fed), soit son rapport de conjoncture.En matière de valeurs, Maisons du Monde reculait de 5,20% à 32,80 euros, pénalisé par des perspectives 2018 jugées décevantes en dépit d'un bénéfice net de 63 millions d'euros en 2017.TF1 grappillait 0,45% à 11,26 euros. Le régulateur des télécoms a estimé mercredi que TF1 "doit rester gratuite", mais le bras de fer qui oppose la chaîne aux fournisseurs d'accès internet et à Canal+ est aussi "un cri d'alarme" qui doit être entendu.Mersen se repliait de 2,58% à 37,70 euros, sans profiter de la publication mercredi d'un bénéfice net de 40 millions d'euros en 2017, multiplié par plus de 12, soutenu par la croissance des ventes et l'amélioration de sa performance opérationnelle.Albioma progressait en revanche de 2,06% à 19,78 euros, fort d'une augmentation de son bénéfice net de 13% en 2017, à 37,4 millions d'euros, contre 30 à 35 millions visés, porté par la bonne performance de ses centrales.ADP bondissait de 4,90% à 173,50 euros après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement français chercherait à vendre l'intégralité de sa participation de 50,6% dans le groupe. "Rien n'est décidé", a indiqué Bercy à l'AFP. ADP n'a pas fait de commentaire. Vinci, qui détient 8% d'ADP et est considéré comme un repreneur potentiel, prenait 0,25% à 79,84 euros.Manitou s'enfonçait de 6,86% à 33,25 euros alors que le spécialiste de matériel de manutention a publié mardi un bénéfice net en hausse de 40% pour 2017, à 60,1 millions d'euros, tablant pour 2018 sur une nouvelle amélioration de ses ventes et de sa rentabilité.La cotation de Rougier était suspendue alors que le négociant en bois tropicaux implanté à Niort (Deux-Sèvres), mais qui emploie la quasi-totalité de ses salariés au Cameroun et en Afrique, a déposé son bilan vendredi dernier.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 07 mars 2018 12h39)