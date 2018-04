La Bourse de Paris creuse ses pertes rattrapée par la géopolitique

La Bourse de Paris accentuait son repli (-0,68%) mercredi à la mi-journée, rattrapée une nouvelle fois par la géopolitique alors que le ton monte entre Washington et Moscou, les investisseurs se préparant en outre à un agenda macroéconomique chargé outre-Atlantique.A 13H43 (11H43 GMT), l'indice CAC 40 baissait de 35,83 points à 5.271,73 points, dans un volume d'échanges de 1,04 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,84%.La cote parisienne a ouvert en léger repli, avant de creuser ses pertes dans la matinée à mesure que la défiance gagnait du terrain chez les investisseurs.La Bourse de New York s'orientait pour sa part vers une ouverture en forte baisse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, cédait 1,10%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+1,05%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, se repliait de 1,04%."Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé aujourd'hui alors que les investisseurs attendent le prochain développement (sur le front) géopolitique", a souligné dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets."Même si les tensions entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de leur différend commercial se sont apaisées, elles restent présentes à l'esprit des investisseurs, et c'est la raison pour laquelle nous assistons à quelques prises de profits ce matin", a-t-il complété.Le président chinois Xi Jinping a promis une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise mardi, avec un abaissement dès cette année des droits de douane sur les importations d'automobiles, des annonces saluées dans la soirée par le président américain Donald Trump, et qui avaient permis aux marchés européens et américains de redresser la barre.Mais, "le regain des tensions géopolitiques entre la Russie et les pays occidentaux", tout comme "le biais haussier de l'euro", pèsent à nouveau sur les indices ce mercredi, selon les stratégistes du courtier Aurel BGC.Le président américain Donald Trump a averti mercredi la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien.Du côté des indicateurs, la Banque de France (BdF) a abaissé mercredi sa prévision de croissance à 0,3% pour le premier trimestre, en raison d'une progression moins forte que prévu de la production industrielle au mois de mars.De son côté, la production industrielle britannique a quasiment fait du surplace en février, avec une maigre hausse de 0,1% sur un mois, ralentie par les hydrocarbures et l'activité des usines.Le reste de l'agenda sera essentiellement américain avec les prix à la consommation et les chiffres de l'exécution budgétaire pour le mois de mars.Enfin, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) seront dévoilées dans la soirée.Sur le terrain des valeurs, Aperam montait de 2,53% à 39,79 euros après que le producteur d'acier, contrôlé majoritairement par la famille Mittal, a annoncé mercredi qu'il allait acheter le groupe allemand VDM Metals pour 438 millions d'euros.Genfit bondissait de 3,30% à 24,44 euros alors que l'entreprise biopharmaceutique a annoncé avoir achevé le recrutement des patients nécessaires à l'étude de phase III pour Resolve-it, traitement contre une maladie du foie et la fibrose.Rémy Cointreau perdait en revanche 3,47% à 114,00 euros, lesté par un abaissement de sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" auparavant par JP Morgan.Air France-KLM prenait 0,39% à 8,77 euros. La majorité des syndicats d'Air France appelant à la grève pour les salaires, notamment ceux représentant les pilotes, acceptent de se rendre jeudi à la négociation proposée par la direction mais sans lever leurs préavis, ont-ils annoncé mercredi à l'AFP en marge d'un rassemblement à Roissy.Suez cédait 0,72% à 11,76 euros, sans bénéficier de l'annonce mardi d'un contrat de 242 millions d'euros sur 15 ans pour le tri et la valorisation de déchets ménagers à La Réunion.Catering International et Services (CIS) s'appréciait pour sa part de 5,79% à 17,35 euros, fort du quasi doublement de son bénéfice net part du groupe en 2017 et après avoir affiché sa confiance pour l'exercice en cours.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 11 avril 2018 14h17)