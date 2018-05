La Bourse de Paris dans le vert, soutenue par l'accord sino-américain

La Bourse de Paris montait légèrement lundi matin (+0,24%), l'indice qui évolue à ses sommets annuels profitant de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis pour reprendre sa progression.A 09H20 (07H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 13,74 points à 5.628,25. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,13% à 5.614,51 points. Il avait atteint durant la journée 5.643,15 points, son niveau le plus élevé en séance depuis début janvier 2008.La progression des marchés européens "est soutenue en grande partie par la faiblesse de l'euro et de la livre face au dollar", a estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.L'euro baissait face au dollar lundi, la monnaie unique souffrant toujours des incertitudes sur l'Italie où le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) doivent présenter dans la journée leur choix de chef du futur gouvernement populiste.En outre, la Chine et les États-Unis, qui sont parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain, ont suspendu dimanche l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant le spectre d'une guerre commerciale."Les volumes ne devraient cependant pas être au rendez-vous aujourd'hui puisque plusieurs marchés sont fermés: Suisse, Autriche, Allemagne, Grèce, Norvège, Hongrie et Danemark", ont relevé pour leur part les experts de Mirabaud Securities Genève.Mais alors que la perspective d'un conflit entre Washington et Pékin s'éloigne à court terme, "celle d'un clash avec l'Union européenne pourrait se rapprocher avec l'échéance du 1er juin", a indiqué M. Hewson.La Maison Blanche a prolongé jusqu'au 1er juin la période d'exemption provisoire des droits de douanes de l'Union européenne.La relation entre les deux pays s'est également tendue à la suite du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Washington a menacé de sanctionner toutes les entreprises étrangères qui commerceraient avec l'Iran."L'Union européenne réfléchit à des mesures pour aider les entreprises européennes à contourner les sanctions américaines. Si elles sont mises en place cela signifierait une plus grande probabilité de conflit", selon l'analyste.Du côté des indicateurs, l'agenda était relativement dégarni. Il s'enrichira au fur et à mesure de la semaine.Par ailleurs, les investisseurs prendront connaissance mercredi des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).Du côté des valeurs, Engie reculait de 0,31% à 14,57 euros. Le spécialiste français de l'énergie va se désengager de ses activités d'ingénierie en Iran d'ici au mois de novembre afin d'éviter les sanctions américaines contre les entreprises présentes dans ce pays.AccorHotels progressait de 0,38% à 47,77 euros après avoir annoncé que le chinois Huazhu Hotels Group, poids lourd de l'hôtellerie au niveau mondial et également connu sous le nom de China Lodging Group, va entrer à son capital à hauteur de 4,5%.Airbus était soutenu (+1,34% à 99,15 euros) par un relèvement de son objectif de cours par Morgan Stanley.(©AFP / 21 mai 2018 09h38)