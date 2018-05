La Bourse de Paris débute la semaine avec prudence

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse lundi matin (-0,10%), prudente pour entamer la semaine, les investisseurs restant attentifs à plusieurs sources d'incertitudes.A 09H39 (07H39 GMT), l'indice CAC 40 cédait 5,41 points à 5.536,53 points. Vendredi, l'indice avait fini à l'équilibre (-0,07%) à 5.541,94 points.Les investisseurs continueront de scruter l'évolution des prix du baril de pétrole, qui ont retrouvé, la semaine écoulée, leurs plus hauts niveaux depuis fin 2014. Les investisseurs anticipent une baisse de la production mondiale d'or noir en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.Lundi, les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mais le repli restait limité.Egalement en ligne de mire, le cours de l'euro, dont l'affaiblissement récent face au dollar a offert un soutien aux Bourses européennes.Néanmoins, "le dollar américain semble montrer des signes de fatigue, avec un petit mouvement de vente en fin de semaine dernière", note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets. Lundi matin, l'euro montait face au billet vert, tout en restant sous le seuil de 1,20 dollar.Par ailleurs, le marché prêtera particulièrement attention à la situation politique italienne. Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue (extrême droite) ont en effet trouvé un accord de gouvernement et devraient annoncer le nom d'un futur Premier ministre ce lundi.Luigi Di Maio, le jeune leader du M5S, ainsi que le chef de la Ligue Matteo Salvini doivent être reçus durant la journée au Quirinal, le palais présidentiel, pour présenter les détails de cet accord."La fin de deux mois de blocage politique est positive. Toutefois, il y a aussi un fort aspect négatif, car une telle coalition pourrait avoir un impact sur la relation entre l'Italie et l'Union européenne, faisant potentiellement dérailler la lente reprise de l'économie italienne", décrypte dans une note Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Du côté des indicateurs, l'agenda sera peu fourni pour débuter la semaine.En France, la Banque de France a estimé que le PIB devrait progresser de 0,3% au deuxième trimestre, soit une croissance similaire à celle du premier trimestre.Sur le front des valeurs, AccorHotels prenait 0,11% à 46,50 euros. Le numéro un européen de l'hôtellerie, allié au fonds Algeciras, a annoncé le rachat du groupe hôtelier chilien Atton Hoteles pour 105 millions de dollars.Sanofi gagnait 0,93% à 64,33 euros, soutenu par le succès de son OPA sur la biotech belge Ablynx.Air France-KLM prenait 1,32% à 7,50 euros, se reprenant un peu après une chute de 44% depuis le début de l'année. Le PDG démissionnaire du groupe, Jean-Marc Janaillac, doit passer la main mardi au profit d'une "gouvernance de transition", le temps de trouver un successeur dont la mission sera de redresser la compagnie aérienne, minée par un conflit social.Les opérateurs de satellites Eutelsat (+1,28% à 18,18 euros) et SES (+0,64% à 13,38 euros) étaient bien orientés, après le succès du lancement par la société américaine SpaceX de sa fusée de nouvelle génération Falcon 9 Block 5, vendredi.Rubis était pénalisé (-1,92% à 61,20 euros) par un abaissement de recommandation d'"acheter" à "neutre" par Goldman Sachs.Airbus baissait de 1,51% à 97,95 euros, après l'annonce du départ de son directeur financier, Harald Wilhelm, qui quittera ses fonctions au printemps 2019.CAC Euronext(©AFP / 14 mai 2018 10h05)