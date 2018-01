La Bourse de Paris débute sobrement 2018

La Bourse de Paris reculait légèrement (-0,25%) mardi juste après une ouverture en toute petite hausse, les investisseurs abordant sobrement la première séance de 2018 tout en restant attentifs aux mouvements de l'euro.A 09H11 (08H11 GMT), l'indice CAC 40 perdait 13,44 points à 5.299,12 points. Vendredi, l'indice avait terminé l'année sur une baisse de 0,55% mais avec une progression annuelle de 9,26%."Cette première séance de l'année ne va pas forcément marquer les marchés, avant la vraie reprise, plutôt attendue demain lorsque la majorité des opérateurs sera de retour", ont estimé les analystes de Aurel BGC."L'année 2018 commence en tout cas avec l'euro, le pétrole ou encore l'or à des sommets de plusieurs mois. A plus de 1,20 dollar, l'euro a pesé sur les marchés européens en toute fin d'année 2017", ont-ils complété.Mardi matin juste après l'ouverture des places européennes, l'euro évoluait toujours au-dessus de ce seuil.Selon eux, "en Europe, les marchés vont se projeter progressivement sur les élections italiennes, qui se dérouleront le 4 mars. A plus court terme, le parti d'Angela Merkel (...) doit démarrer des discussions exploratoires" avec l'espoir de la formation rapide d'un gouvernement."Les regards sont (aussi) tournés vers l'Iran depuis quelques jours alors que les manifestations prennent de l'ampleur dans le pays", ont-ils complété.La politique américaine et le plafond de la dette resteront une source d'attention, a également souligné David Madden, un analyste de CMC Markets, et "le principal événement de la semaine sera le rapport mensuel sur l'emploi américain".En matière d'indicateurs, les chiffres PMI définitifs publiés par le cabinet Markit, de l'activité dans le secteur manufacturier en décembre en zone euro et aux Etats-Unis sont à l'agenda de la journée.Les investisseurs ont déjà pris connaissance des statistiques d'activité manufacturière en Chine qui ont nettement accéléré en décembre, selon un indicateur indépendant diffusé mardi par le groupe de médias Caixin, qui prend le contrepied d'un chiffre gouvernemental montrant au contraire un léger ralentissement.Sur le terrain des valeurs, Peugeot reculait de 0,27% à 16,91 euros et Renault 0,50% à 83,49 euros. Le marché français des voitures particulières neuves a signé une solide progression de plus de 4,7% en 2017 en dépit d'un léger ralentissement en décembre. Avec des immatriculations en hausse de 15,6% en décembre, PSA (Peugeot, Citroën, DS) a nettement progressé, tandis que Renault a vu ses ventes s'effriter de 4%.Euronext montait de 0,46% à 52,05 euros après l'annonce de la finalisation de l'opération lui permettant d'entrer au capital de la chambre de compensation LCH SA, aux termes d'un accord valable pour 10 ans.Thales profitait (+1,58% à 91,30 euros) pour sa part d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.Les valeurs pétrolières bénéficiaient pour leur part du dynamisme des cours du brut. Total montait de 0,47% à 46,26 euros, TechnipFMC de 0,62% à 26,01 et Vallourec de 0,50% à 5,06 euros.Le secteur bancaire démarrait l'année du bon pied après un mois de décembre compliqué. BNP Paribas gagnait 0,48% à 62,55 euros, Crédit Agricole 1,01% à 13,94 euros et Société Générale 0,37% à 43,21 euros.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 02 janvier 2018 09h35)