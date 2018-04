La Bourse de Paris digère tranquillement les nombreuses publications

La Bourse de Paris se maintenait à l'équilibre (+0,05%) mardi à la mi-journée, digérant tranquillement les nombreuses publications du côté des entreprises et de la macroéconomie.A 13H37 (11H37 GMT), l'indice CAC 40 prenait 2,69 points à 5.441,24 points, dans un volume d'échanges de 1,2 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,48% pour la cinquième séance d'affilée.La cote parisienne a débuté en léger reflux avant de venir s'installer à l'équilibre et de ne plus s'en éloigner.La Bourse de New York se préparait de son côté à une ouverture positive.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,54%, tandis que l'indice élargi S&P 500 montait de 0,54%. Le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait quant à lui 0,46%."Un réel attentisme se fait sentir sur les marchés avant l’avalanche de résultats cette semaine et la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne jeudi", ont souligné les gérants de Barclays Bourse.Du côté des indicateurs, l'agenda est aussi bien rempli, deux jours avant cette réunion de l'institution monétaire qui pourrait être l'occasion de discuter des récents signes de ralentissement économique en zone euro, couplés à une remontée toujours poussive de l'inflation.En France, le climat des affaires a de nouveau légèrement fléchi en avril, tandis qu'en Allemagne le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau reculé.Aux États-Unis, les ventes de logements neufs en mars et la confiance des consommateurs (Conference Board) en avril (16H00) sont encore attendus.En matière de valeurs, Bolloré perdait 7,30% à 4,14 euros, lesté par l'annonce du placement en garde à vue de son patron, Vincent Bolloré, dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, malgré le démenti formel du groupe.Eurofins s'enfonçait 5,84% à 409,60 euros, souffrant du ralentissement de la croissance organique publiée par le groupe de services d'analyses biologiques.Vilmorin plongeait de 15,90% à 60,30 euros, lesté par la révision à la baisse de ses objectifs annuels après un recul des ventes de près de 7% au troisième trimestre de son exercice décalé 2017-2018.Michelin souffrait (-0,34% à 117,90 euros) d'un chiffre d'affaires en repli de 6,3% à 5,22 milliards d'euros pour le premier trimestre, en raison notamment de la baisse du dollar par rapport à la devise européenne.A l’instar du reste du secteur automobile, Peugeot baissait (-1,78% à 20,36 euros) après avoir publié une hausse de 42,1% de son chiffre d'affaires à 18,2 milliards d'euros pour le premier trimestre, dopé par l'intégration d'Opel Vauxhall.Plastic Omnium était pénalisé (-1,29% à 39,70 euros) pour sa part par une publication un peu inférieure aux attentes, avec un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, mais une croissance organique positive et supérieure à l'évolution du marché.Unibail-Rodamco montait de 0,60% à 193,05 euros, soutenu par un chiffre d'affaires en légère hausse au premier trimestre 2018, porté par les revenus locatifs robustes de ses centres commerciaux.Pour ses premiers pas à la Bourse de Paris, Oxatis, une société qui développe des sites marchands en ligne, refluait de 0,87% à 11,40 euros.CAC Euronext(©AFP / 24 avril 2018 14h07)