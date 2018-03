La Bourse de Paris en hausse dans la matinée

La Bourse de Paris a débuté la semaine dans le vert lundi (+0,19%), profitant encore des chiffres sur l'emploi américain publiés vendredi.A 09H38 (08H38 GMT), l'indice CAC 40 prenait 9,94 points à 5.284,29 points. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,39% à 5.274,40 points."Les marchés poussent à la hausse après les chiffres impressionnants de l'emploi américain", ont souligné dans une note les analystes du courtier Aurel BGC.Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis a montré à la fois une forte hausse des créations d'emplois en février et une progression modérée des salaires, éloignant ainsi les craintes d'un resserrement monétaire trop rapide.Le marché continuera de digérer ces données "faute de grandes annonces économiques prévues ce jour", avancent pour leur part les analystes de Saxo Banque.Les investisseurs resteront néanmoins attentifs à la publication des chiffres de l'exécution budgétaire aux Etats-Unis pour le mois de janvier, ainsi qu'à une réunion des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe).Du côté des valeurs, Airbus prenait 0,17% à 98,50 euros, après la signature avec Turkish Airlines d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 25 long-courriers A350-900 pour un montant au prix catalogue de 7,9 milliards de dollars.Sanofi avançait de 0,18% à 65,70 euros. L'anti-cholestérol innovant du groupe et son partenaire américain Regeneron, Praluent, a démontré une réduction globale des risques cardiovasculaires, comme son rival direct, le Repatha d'Amgen, mais aussi une baisse globale de la mortalité, selon les résultats d'une vaste étude clinique.Safran gagnait 0,95% à 89,60 euros, après que CFM international, la coentreprise du groupe aéronautique et de l'américain General Electric, a conclu un contrat de 12,5 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) avec la compagnie aérienne à bas prix indienne SpiceJet pour la fourniture et la maintenance de moteurs d'avions.EDF était en hausse de 2,07% à 11,08 euros, le marché se montrant optimiste notamment en raison de la signature avec la Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) d'un accord portant sur le schéma industriel du projet de centrale EPR de Jaitapur, dans le sud-ouest de l'Inde.Alstom grignotait 0,47% à 34,16 euros. Le constructeur ferroviaire a décroché trois contrats d'un montant total de 75 millions d'euros en Inde, à l'occasion de la visite officielle d'Emmanuel Macron dans le pays.Suez évoluait dans le vert (+2,44% à 11,96 euros). le groupe a conclu un contrat de 70 millions sur 12 ans pour la distribution d'eau potable et la modernisation du réseau à Davangere (dans le sud de l'Inde).TF1 prenait 0,85% à 11,92 euros. Canal Plus, filiale de Vivendi (+0,99% à 21,48 euros) a annoncé samedi avoir décidé de rétablir totalement l'accès à TF1 pour ses abonnés et se dit prêt à trouver un accord avec la chaîne "sur une base raisonnable", selon un communiqué du groupe.Metropole Television (M6) prenait 1,07% à 22,64 euros. Le groupe a déposé un recours devant le Conseil d'Etat contre Canal Plus et ses deux chaînes C8 et CStar, selon des informations de BFM Business confirmées par le Conseil d'Etat.Partouche chutait de 13,60% à 28,50 euros. Sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe ont été placées en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers du Service central des courses et jeux (SCCJ) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour "blanchiment de fraude fiscale", a-t-on appris de source proche de l'enquête.SuperSonic Imagine dégringolait de 12,2% à 1,72 euros, les investisseurs se montrant sensibles au procès intenté aux Etats-Unis par la société américaine Verasonics, qui l'accuse d'avoir violé certains de ses brevets, et au sujet duquel la société française affirme qu'elle se défendra "vigoureusement".Lafuma était stable à 24,60 euros. Le groupe suisse Calida Holding, déjà actionnaire majoritaire du groupe de textile et d'équipements sportifs, a acquis 7,60% supplémentaires du capital, portant ainsi sa participation à 79,15%.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 12 mars 2018 10h09)