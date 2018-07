La Bourse de Paris en léger recul à la mi-journée (-0,23%)

La Bourse de Paris reculait légèrement lundi à la mi-journée (-0,23%), les investisseurs, refroidis par des résultats décevants aux Etats-Unis, se montrant peu enclins à prendre des risques dans l'attente de nouvelles publications.A 13H45 (11H45 GMT), l'indice CAC 40 perdait 12,50 points à 5.499,26 points dans un volume d'échanges de 958 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,57%.Après avoir ouvert en baisse, la cote parisienne est restée mal orientée mais a réduit ses pertes.La Bourse de New York s'orientait de son côté vers une ouverture en ordre dispersé. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,11%. L'indice élargi SP 500 reculait de 0,08%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, perdait 0,28%."Les préoccupations liées aux tensions commerciales et des résultats décevants ont détérioré la confiance des investisseurs", a estimé David Madden, un analyste de CMC Markets.Les opérateurs ont notamment pris connaissance vendredi de résultats d'entreprises américaines globalement décevants, au premier rang desquels Twitter. Le titre du groupe s'est effondré de 20,5%, emportant dans sa chute l'ensemble du secteur technologique.Dans ce contexte, les investisseurs ont démarré la semaine sur une note prudente. Si la séance du jour reste relativement calme, le reste de la semaine sera plus chargé."La réunion des comités de politique monétaire des banques centrales et les publications de résultats, des deux côtés de l'Atlantique", seront les facteurs les plus influents de la semaine, ont indiqué les analystes du courtier Aurel BGC.Après la réunion sans surprise de la Banque centrale européenne la semaine passée, ce sera au tour de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE) de se prononcer, respectivement mercredi et jeudi.En attendant, le sujet des tensions commerciales reste en toile de fond."Après le +deal+ (l'accord, ndlr) très flou négocié entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, nombreux sont ceux qui redoutent un tweet ou une déclaration du président américain susceptible de torpiller le cessez-le-feu protectionniste", ont commenté les analystes d'Aurel BGC.Du côté des indicateurs, les promesses de vente de logements en juin aux Etats-Unis figuraient à l'agenda.En matière de valeurs, Air Liquide se repliait de 2,78% à 108,40 euros, malgré la publication d'un bénéfice net en hausse de 12,1% au premier semestre, à 1,04 milliard d'euros, soutenu par un environnement économique plus porteur.Le secteur technologique était mal orienté, affecté par la contre-performance de Wall Street vendredi. STMicroelectronics perdait 1,02% à 18,98 euros et Soitec 0,55% à 72,40 euros.CNP Assurances montait de 1,22% à 19,89 euros, soutenu par un bénéfice net au premier semestre en hausse de 2,3% à 672 millions d'euros, porté notamment par ses activités à l'international et une progression de la collecte en unités de compte.M6 montait de 4,91% à 18,39 euros, après avoir annoncé être entré "en négociations exclusives" avec le fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GAPC) pour la cession à 100% des Girondins de Bordeaux (Ligue 1).Imerys lâchait 1,02% à 68,10 euros, en dépit d'un bénéfice net en hausse de 12,7% à 194 millions d'euros au premier semestre, soutenu par des marchés bien orientés et la contribution des acquisitions.Marie Brizard Wine and Spirits reculait de 3,27% à 7,40 euros, pénalisé par un repli de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre (-11,4% à 107,9 millions d'euros).Rubis bénéficiait (+1,76% à 49,82 euros) d'un relèvement de sa recommandation par Berenberg.(©AFP / 30 juillet 2018 14h06)