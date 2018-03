La Bourse de Paris en légère hausse en attendant la BCE (+0,24%)

La Bourse de Paris restait légèrement positive (+0,24%) jeudi à la mi-journée, une certaine circonspection restant toutefois de mise avant de connaître l'issue de la réunion de la Banque centrale européenne.A 11H50 (10H50 GMT), l'indice CAC 40 prenait 12,67 points à 5.200,50 points, dans un volume d'échanges de 755 millions d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,34%.La cote parisienne a ouvert à l'équilibre avant de monter légèrement.Les marchés "sont prudents avant la réunion de la BCE" et bougent peu depuis l'ouverture, a noté David Madden, un analyste de CMC Markets."Les investisseurs sont aussi nerveux concernant les mesures protectionnistes" que doivent annoncer les Etats-Unis, a-t-il ajouté."La réunion de cet après-midi devrait être très importante car elle intervient en pleine zone de turbulences et d'interrogations en zone euro et aux Etats-Unis", ont aussi relevé les experts de Mirabaud Securities Genève."Etant entendu que la BCE est soucieuse d'éviter toute initiative qui déclencherait une hausse injustifiée de l'euro ou des coûts de financement au sein de la zone euro", le président de l'institution "Mario Draghi ne devrait pas annoncer des changements majeurs", selon eux.Malgré les débats en son sein, la BCE devrait retarder jeudi l'heure d'amorcer la fin de son vaste soutien à l'économie, pour éviter d'attiser les tensions politiques aussi bien en Italie, où la formation d'un gouvernement s'annonce compliquée qu'au niveau mondial du fait des velléités protectionnistes de Donald Trump.Du côté des indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis sont également à l'agenda.En matière de valeurs, Engie montait (+3,88% à 13,14 euros) après être repassé dans le vert en 2017 et avoir tenu ses objectifs financiers dans un contexte plus favorable pour les activités énergétiques sur lesquelles il a concentré sa stratégie.JCDecaux reculait de 3,43% à 29,86 euros, pénalisé par un bénéfice net en baisse de 13,8% pour 2017 à 193,7 millions d'euros, qu'il explique par l'évolution de la fiscalité américaine et un taux de change défavorable.Casino baissait de 5,46% à 41,88 euros, la prudence l'emportant parmi les investisseurs après la publication d'un bénéfice net en forte baisse en 2017 même s'il est conforme aux attentes.Nexans bénéficiait (+6,79% à 45,91 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par JPMorgan.Air France-KLM perdait 3,70% à 9,83 euros. Le groupe a enregistré en février une hausse de 4,4% du nombre de passagers transportés malgré des épisodes neigeux qui ont perturbé le trafic, et une grève.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 mars 2018 12h15)