La Bourse de Paris en nette hausse après Wall Street

La Bourse de Paris poursuivait sur sa lancée vendredi (+0,93%) après l'ouverture en hausse de Wall Street, portée par les poids lourds du secteur du luxe.A 15H37 (14H37 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 50,72 points à 5.531,93 points dans un volume d'échanges de 1,57 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini en repli de 0,25%.Après une ouverture positive, la cote parisienne a ensuite accéléré sa hausse, dopée par le bond de LVMH sur fond de résultats annuels record.Les investisseurs restaient par ailleurs attentifs à l'évolution de l'euro face au dollar, au lendemain d'un mouvement de fièvre qui a vu la monnaie unique atteindre ses plus hauts niveaux depuis décembre 2014.Ils avaient également en ligne de mire la croissance américaine au quatrième trimestre. Celle-ci est repassée sous la barre des 3%, décevant les analystes, mais confirmant une meilleure performance sur l'ensemble de 2017 pour la première année de Donald Trump à la Maison-Blanche.Pour les experts de Mirabaud Securities Genève, ces chiffres "ne sont pas à même de remettre en question la politique monétaire de la Fed. En effet, d'un côté on peut noter une certaine déception car il y a eu une décélération par rapport aux deux trimestres précédents (...), mais d'un autre côté on peut constater qu'annualisée, la croissance est bien meilleure que les deux précédentes années."L'agenda était particulièrement chargé: outre ces données, les opérateurs ont aussi pris connaissance des commandes de biens durables aux Etats-Unis, qui ont bondi en décembre, dépassant largement les attentes.Auparavant, le Royaume-Uni avait publié sa croissance en 2017, laquelle a modestement ralenti à 1,8%.La France a quant à elle dévoilé une salve de chiffres, dont le climat des affaires, qui a légèrement fléchi en janvier.En zone euro, la croissance des crédits accordés par les banques de la région aux particuliers et aux entreprises a légèrement ralenti en décembre.Sur le front des valeurs, LVMH était recherché (+4,96% à 252,05 euros) après la publication d'une nouvelle année record en 2017. Dans son sillage, Kering prenait 2,64% à 412,10 euros.Le secteur des satellites peinait, à l'image de SES (-3,79% à 12,44 euros) et d'Eutelsat (-6,83% à 17,54 euros). Les deux satellites de télécommunications, dont le SES-14, embarqués à bord du lanceur européen Ariane 5 jeudi soir ont été mis en orbite, mais pas au bon endroit. SES-14 devrait pouvoir rejoindre l'orbite visée dans quelques mois, a déclaré SES ce vendredi.M6 était dynamisé (+4,67% à 22,86 euros) par un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Liberum.Somfy était soutenu (+6,67% à 86,40 euros) par un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% en 2017.Boiron cédait 2,91% à 73,50 euros en raison d'un chiffre d'affaires de 617,5 millions d'euros en 2017, légèrement inférieur aux attentes des analystes.LDLC était pénalisé (-4,12% à 19,08 euros) par un chiffre d'affaires en baisse de 1,9% au troisième trimestre de son exercice décalé.Pixium Vision s'envolait de 23,16% à 3,35 euros après l'annonce du succès de son nouveau dispositif Prima sur une première personne atteinte de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).CAC 40 (Euronext)(©AFP / 26 janvier 2018 15h56)