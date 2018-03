La Bourse de Paris en nette hausse après Wall Street

La Bourse de Paris progressait nettement (+1,14%) jeudi après l'ouverture en hausse de Wall Street, les investisseurs accueillant avec enthousiasme les conclusions de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).A 15H40 (14H40 GMT), l'indice CAC 40 prenait 59,19 points à 5.247,02 points, dans un volume d'échanges de 1,7 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,34%.La cote parisienne a ouvert à l'équilibre avant de s'apprécier plus franchement une fois connues les conclusions de l'institution de Francfort.Conformément aux attentes, la BCE a maintenu ses taux directeurs au plus bas, mais elle a renoncé à renforcer son programme de rachats de dette, amorçant ainsi un retrait progressif de son programme de soutien à l'économie.Cependant, "tout en abandonnant son biais accommodant, la BCE a conservé l'opinion que le rythme actuel de rachats à hauteur de 30 milliards d'euros par mois +devrait se poursuivre jusqu'à la fin septembre 2018, ou plus tard si nécessaire+, une importante distinction qui suggère qu'il n'y aura pas de fin abrupte en septembre", a commenté dans une note Neil Wilson, analyste chez ETX Capital.Les investisseurs ont donc été rassurés par cette réunion de politique monétaire, et ce d'autant plus que la BCE a en outre abaissé ses prévisions d'inflation pour 2019, à 1,4%, montrant que le risque inflationniste restait éloigné.Par ailleurs, interrogé sur les menaces de sanctions commerciales brandies par Washington dernièrement, le président de la BCE, Mario Draghi, a déclaré que le "protectionnisme croissant" pourrait menacer la croissance en zone euro.De son côté, Donald Trump a nettement adouci son discours jeudi, promettant la coopération avec les "vrais amis" des Etats-Unis dans l'imposition de taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium.Du côté des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus fortement que prévu, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 1969 la semaine précédente.En matière de valeurs, Engie montait (+3,99% à 13,15 euros) après avoir renoué avec les bénéfices en 2017 et tenu ses objectifs financiers.JCDecaux reculait de 2,98% à 30 euros, pénalisé par un bénéfice net en baisse de 13,8% pour 2017.Casino lâchait 5,17% à 42,01 euros, la prudence l'emportant parmi les investisseurs après la publication d'un bénéfice net en forte baisse en 2017, même s'il est conforme aux attentes.Nexans bénéficiait (+5,54% à 45,37 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par JPMorgan.Air France-KLM perdait 4,39% à 9,76 euros. Le groupe a enregistré en février une hausse de 4,4% du nombre de passagers transportés, malgré des épisodes neigeux qui ont perturbé le trafic, et une grève.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 mars 2018 16h01)