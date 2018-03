La Bourse de Paris en petite hausse dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Paris progressait légèrement vendredi (+0,18%) après l'ouverture en hausse de Wall Street, les investisseurs évitant toutefois les prises de positions marquées lors d'une séance dite des "quatre sorcières".A 14H46 (13H46 GMT), l'indice CAC 40 grignotait 9,32 points à 5.276,58 points dans un volume d'échanges de 2,4 milliards d'euros. La veille, l'indice avait fini en hausse de 0,65%.Après avoir ouvert en léger repli, la cote parisienne n'a eu de cesse d'osciller autour de l'équilibre, avant de s'apprécier très légèrement à l'ouverture du marché américain."La perspective d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine rend les investisseurs circonspects", relève auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.Par ailleurs, "la séance d'aujourd'hui est très technique, puisque c'est l'expiration des +futures+ et des options", rappelle le spécialiste. Cette séance, dite des "quatre sorcières", voit en effet l'expiration simultanée de plusieurs types de contrats et options sur les marchés.Le marché digérait d'autre part les chiffres de l'inflation en zone euro, un chiffre suivi avec attention par la Banque Centrale européenne.L'Office européen des statistiques a légèrement revu à la baisse le taux annuel d'inflation pour février, tablant désormais sur 1,1%, contre 1,2% dans sa première estimation du 28 février.Ce taux de 1,1% s'éloigne encore un peu plus de l'horizon des 2,0% souhaités par la Banque centrale européenne (BCE).Du côté des indicateurs, hormis ce chiffre, les investisseurs ont pris connaissance de la production industrielle aux Etats-Unis, laquelle a augmenté plus que prévu en février.Les mises en chantier de logements dans le pays ont, elles, fortement chuté en février, du fait d'un coup de frein des constructions d'immeubles collectifs.Sur le front des valeurs, Altice, coté sur Euronext Amsterdam, prenait 0,37% à 8,10 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires en légère hausse de 0,6% en 2017 à taux de change constant et d'un excédent brut d'exploitation en progression de 6,4%.Dassault Aviation était dopé (+2,26% à 1539 euros) par un changement de recommandation à "acheter" par Natixis.Vallourec était lui aussi soutenu (+6,45% à 4,62 euros) par un relèvement de recommandation à "acheter" par UBS.Rubis gagnait 4,83% à 61,90 euros, aidé par l'annonce de la progression de 28% de son bénéfice net en 2017, grâce à des acquisitions et à la bonne tenue de sa branche énergie.Parrot était dans le rouge (-8,65% à 6,76 euros). Le groupe a divisé par quatre ses pertes en 2017, à -38,2 millions d'euros, mais le contexte de recul de son activité devrait se poursuivre cette année.(©AFP / 16 mars 2018 14h56)