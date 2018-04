La Bourse de Paris en progression à l'ouverture, Danone recherché

La Bourse de Paris évoluait en hausse mercredi (+0,33%) dans le sillage de Wall Street la veille, le marché redonnant toute sa place à la microéconomie alors que la saison des résultats bat son plein.A 09H13, l'indice CAC 40 gagnait 19,16 points à 5.371,21 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,76% à 5.353,54 points.La cote parisienne bénéficiait de la tendance positive imprimée par la Bourse de New York mardi."Des marchés américains solides aident les actions européennes à se renforcer alors qu'une salve de bons résultats ont poussé l'indice S&P500 et le Dow Jones a atteindre leurs plus hauts niveaux depuis le 22 mars", relève dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets."Les bonnes publications (...) réveillent l'optimiste des investisseurs, mais il reste à voir si cela sera suffisant pour que la tendance haussière s'installe à nouveau à court terme", nuancent de leur côté les stratégistes du courtier Aurel BGC.Du côté des indicateurs, l'agenda sera riche, avec notamment la deuxième estimation de l'inflation en mars en zone euro.Le Royaume-Uni publiera également ses chiffres d'inflation, tandis que les Etats-Unis dévoileront les stocks hebdomadaires de pétrole.Dans la soirée, le "Livre Beige", un rapport de conjoncture publié par la Réserve fédérale américaine, sera dévoilé.Sur le front des valeurs, Rémy Cointreau reculait de 0,86% à 114,70 euros, sans profiter dans l'immédiat de ventes 2017/2018 en hausse de 2,9%.Danone était dopé (+3,13% à 68,12 euros) par la hausse de ses ventes de 10,8% à 6 milliards d'euros au premier trimestre 2018.Total gagnait 0,37% à 49,10 euros après avoir annoncé qu'il va acheter 74% de Direct Energie pour 1,4 milliard d'euros.Lagardère cédait 0,34% à 23,32 euros. Le groupe a indiqué négocier avec Czech Media Invest, premier groupe de médias tchèque, pour lui vendre sa presse magazine en France, qui compte en particulier Elle et Télé 7 jours.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 18 avril 2018 09h40)