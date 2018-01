La Bourse de Paris reculait après l'ouverture en hausse de Wall Street (-0,34%), pénalisée par l'appréciation de l'euro, qui a atteint son plus haut niveau face au dollar en plus de trois ans.A 15H52 (14H52 GMT), l'indice CAC 40 cédait 9,87 points à 5485,29 points dans un volume d'échanges de 1,85 milliard d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,72%.La cote parisienne a débuté à l'équilibre avant de gagner du terrain au fil de la matinée, aidée notamment par un bond du moral des entrepreneurs allemands de bonne facture.Mais cette avance a ensuite été freinée par la poursuite de l'appréciation de l'euro face au dollar, dans le sillage de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.L'institution de Francfort a à cette occasion publié des propos encourageants sur l'économie de la zone euro, poussant encore davantage l'euro face au billet vert au lendemain de propos de l'administration américaine en faveur d'un dollar faible.La monnaie unique est ainsi montée vers 14H00 GMT à 1,2537 dollar, son niveau le plus élevé depuis mi-décembre 2014. Aux alentours de 15H00 GMT, elle redescendait légèrement à 1,2479 dollar.Le marché avait par ailleurs quelques indicateurs à digérer, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, qui ont augmenté moins que prévu.En matière de valeurs, STMicroelectronics reprenait des couleurs au lendemain d'une séance difficile (+2,26% à 19,22 euros) profitant d'un bénéfice net multiplié par 4,8 sur l'ensemble de l'exercice 2017.Elior montait de 2,05% à 19,40 euros, dynamisé par un chiffre d'affaires en progression de 6,3% au premier trimestre de son exercice décalé 2017/18.Voltalia gagnait 1,50% à 10,80 euros, dopé par un chiffre d'affaires de 179,6 millions d'euros en 2017, en augmentation de 41,4%.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 25 janvier 2018 16h14)