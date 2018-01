La Bourse de Paris en très légère hausse après Wall Street

La Bourse de Paris progressait très légèrement lundi après l'ouverture dans le rouge de Wall Street (+0,10%), les investisseurs restant prudents au début d'une semaine riche en rendez-vous.A 15H40 (14H40 GMT), l'indice CAC 40 grignotait 5,36 points à 5.534,51 points dans un volume d'échanges de 1,31 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 0,87%.La cote parisienne a ouvert quasi stable et s'est ensuite contentée de tourner autour de l'équilibre, sans mouvement majeur, les investisseurs profitant d'une journée dépourvue de forte actualité pour reprendre leur souffle.Pour Neil Wilson, un analyste d'ETX Capital, il s'agit "d'un début de semaine hésitant sur les marchés européens", qui n'ont finalement que peu bénéficié des records atteints outre-Atlantique vendredi.L'évolution du marché des changes demeurait l'une des principales préoccupations après l'accès de fièvre connu par l'euro la semaine dernière. Après avoir atteint son record en trois ans, la monnaie unique baissait un peu face au dollar lundi.Les opérateurs évitaient par ailleurs de se positionner avant les rendez-vous majeurs à l'agenda de la semaine. Les conclusions de la réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi, seront particulièrement scrutées, le marché cherchant à décrypter les intentions pour 2018 d'un Comité monétaire très renouvelé."Les investisseurs seront sensibles au moindre changement concernant la perception des risques inflationnistes par la banque centrale", ont estimé dans une note les analystes d'Aurel BGC.Du côté des indicateurs, l'agenda du jour était surtout américain. L'inflation sur un an aux Etats-Unis a un peu ralenti en décembre, selon l'indice PCE publié lundi par le département du Commerce.Les dépenses et revenus des ménages ont quant à eux augmenté de 0,4% sur la même période.Sur le front des valeurs, Sanofi cédait 1,12% à 72,66 euros, après avoir annoncé son intention d'acquérir l'entreprise biopharmaceutique belge Ablynx pour environ 3,9 milliards d'euros.A l'inverse, le secteur technologique était dans le vert, dans le sillage notamment du relèvement des perspectives de croissance d'AMS, fabriquant autrichien de semi-conducteurs coté en Suisse et concurrent de STMicroelectronics. Ce dernier grimpait de 2,96% à 19,63 euros, Soitec prenant quant à lui 4,13% à 65,50 euros.Kering reculait de 1,24% à 407 euros. Le groupe de luxe a affirmé samedi respecter la loi, après la publication d'informations de presse sur un montage d'optimisation fiscale concernant la rémunération du patron de sa filiale italienne Gucci.Alten s'adjugeait 2,61% à 82,45 euros, dopé par un chiffre d'affaires en hausse de 13% en 2017. La société a par ailleurs vu son cours cible relevé par Natixis.Airbus gagnait 1,16% à 90,60 euros. L'avionneur a livré 19 avions de transport A400M en 2017, portant à 57 le nombre total de livraisons depuis l'entrée en service de l'appareil en 2013.SES se reprenait (+2,87% à 12,54 euros) après sa forte baisse de vendredi. La société a indiqué que quatre nouveaux satellites étaient arrivés au Centre spatial de Kourou, pour leur lancement à bord d'un véhicule Soyouz en mars 2018.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 29 janvier 2018 15h54)