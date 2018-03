La Bourse de Paris évolue légèrement dans la matinée

La Bourse de Paris évoluait légèrement dans le vert (+0,30%) mardi matin, les investisseurs restant prudents face à une possible escalade dans la guerre commerciale qui se dessine entre les Etats-Unis et ses partenaires, et avant les chiffres américains de l'inflation.A 09H30 (08H30 GMT), l'indice CAC 40 prenait 15,64 points à 5.292,35 points. La veille, il avait fini quasiment stable (+0,04%)."Même si l'orientation du marché est bonne, le risque de correction reste bien présent à l'esprit et de plus en plus d'investisseurs préfèrent adopter un positionnement défensif en attendant que cela survienne", a souligné dans une note Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque."Nous sommes face à une situation de marché assez inhabituelle: en apparence, tout va bien, mais comme tout va trop bien, tout le monde s'attend au pire", a-t-il complété.La prudence des investisseurs s'expliquait notamment par les craintes de voir se durcir la guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires à l'heure où Donald Trump a décidé de lourdement taxer les importations d'acier et d'aluminium.L'UE a promis de se défendre face à ceux qui veulent l'"intimider" par des mesures protectionnistes. De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevêdo, a mis en garde lundi contre le risque d'une escalade de "représailles" commerciales, dont personne selon lui ne sortirait gagnant."Les marchés devraient se montrer hésitants dans les prochains jours, ne sachant toujours pas sur quel pied danser. Aujourd'hui, la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis sera la principale attraction de la séance", ont noté pour leur part les stratégistes du courtier Aurel BGC.Les prix à la consommation américains pour le mois de février sont en effet attendus dans l'après-midi.Toutefois, "il est probable que le marché prête peu attention à ces chiffres, finalement, puisque la thématique de la montée rapide de l'inflation est désormais de moins en moins partagée par les investisseurs et les économistes", comme attesté par le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi, a analysé M. Dembik.Sur le front des valeurs, Iliad chutait de 6,87% à 183,65 euros après que la maison mère de l'opérateur télécoms Free a publié un bénéfice net quasiment stable (+0,5%), à 405 millions d'euros, affecté par une contribution exceptionnelle d'impôt de 76 millions d'euros.M6 était pénalisé (-4,38% à 21,40 euros) par un abaissement de sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" auparavant.Veolia Environnement cédait 2,59% à 19,40 euros alors que le fonds Qatari Diar a cédé intégralement sa participation de 4,6% dans le capital du groupe pour 506,8 millions d'euros.Natixis grappillait en revanche 0,35% à 6,95 euros. La banque de financement et d'investissement, filiale cotée du géant mutualiste BPCE, a annoncé prendre le contrôle de deux groupes spécialisés dans le conseil en fusions et acquisitions, l'un au Royaume-Uni et l'autre en Chine.Le cours de Rougier restait suspendu, comme depuis le 27 février,"à la demande de la société dans l'attente d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis", selon un avis d'Euronext. La justice française a placé lundi en redressement judiciaire la branche Afrique du négociant français en bois Rougier, très présent sur le continent où il emploie l'essentiel de ses 3.000 salariés, en particulier au Gabon et au Cameroun.Visiativ gagnait 5,63% à 39,40 euros, fort de performances opérationnelles qui se sont envolées en 2017, sans que cela se reflète encore au niveau de son résultat net.Aufeminin lâchait à l'inverse 0,26% à 38,60 euros. L'éditeur du magazine sur internet a vu son bénéfice net stagner l'an dernier.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 13 mars 2018 10h03)