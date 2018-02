La Bourse de Paris faiblit un peu en attendant le patron de la Fed (-0,19%)

La Bourse de Paris faiblissait un peu (-0,19%) mardi à la mi-journée, les investisseurs faisant preuve de prudence avant une intervention de Jerome Powell, le nouveau patron de la Réserve fédérale américaine.A 12H12 (11H12 GMT), l'indice CAC 40 perdait 10,19 points à 5.334,07 points, dans un volume d'échanges de 695 millions d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,51%.La cote parisienne a débuté en légère hausse avant de ralentir le pas et de fléchir un peu à la mi-journée.Aujourd'hui, c'est "le grand oral de Jerome Powell !! La source d'attention du jour se situera à Washington où le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, s'exprimera devant le Congrès pour son témoignage semi-annuel", ont noté les gérants de Barclays Bourse."Alors que l'économie américaine se porte bien (...) nous estimons que Jerome Powell devrait adopter une posture intermédiaire en indiquant sa volonté de poursuivre le resserrement monétaire à un rythme modéré et devrait jouer l'apaisement face au risque de surchauffe de l'économie américaine", ont-ils poursuivi.Selon eux, "les investisseurs chercheront à travers ce discours à combien de hausses de ses taux directeurs l'institution prévoit de procéder au cours de l'année".Du côté des indicateurs, en zone euro, la confiance économique en février a légèrement baissé, restant cependant à un niveau relativement élevé.Aux États-Unis, la confiance des consommateurs (Conference Board) en février, les commandes de biens durables en janvier et les prix des logements (S&P/Case-Shiller) en décembre sont encore attendus.En matière de valeurs, DBV Technologies montait de 7,36% à 39,40 euros, profitant de "résultats préliminaires positifs" pour une étude de phase II évaluant son traitement contre l'allergie au lait de vache.Remy Cointreau bénéficiait pour sa part (+1,72% à 112,20 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Berenberg.A l'inverse, Safran reculait 0,60% à 89,36 euros après avoir néanmoins dépassé tous ses objectifs en 2017, avec un bénéfice net consolidé de 4,79 milliards d'euros contre 1,9 milliard l'année précédente, grâce à "un volume record" de livraisons de moteurs d'avions moyen-courrier et des effets de change favorables.Akka Technologies montait de 4,40% à 57 euros grâce à l'annonce de nouveaux objectifs commerciaux et financiers à l'horizon 2022, dont un bénéfice opérationnel de 250 millions d'euros, dans le cadre de son nouveau plan stratégique.Econocom grimpait de 3,31% à 6,86 euros, porté par un bond de 159% de son bénéfice net à 86,4 millions d'euros pour 2017, grâce à un fort effet de base.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 27 février 2018 14h25)