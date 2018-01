La Bourse de Paris fait une pause en lorgnant sur Wall Street

La Bourse de Paris a terminé mardi quasiment sans bouger (+0,07%), temporisant sur fond de tassement de la progression de son homologue américaine et alors que la vigueur de l'euro freinait quelque peu les initiatives acheteuses.L'indice CAC 40 a gagné 4,13 points, à 5.513,82 points, dans un volume d'échanges de 3,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en très légère baisse de 0,13%.La cote parisienne a ouvert à l'équilibre avant d'accélérer la cadence et de se raviser en fin de séance alors que le démarrage en fanfare de Wall Street, avec le Dow Jones qui a ouvert pour la première fois au-dessus des 26.000 points, semblait s'essouffler."Il y a vraiment une corrélation entre le mouvement sur le marché américain et le fait que les marchés européens ont rebaissé un petit peu en fin de séance", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.L'ouverture américaine a favorisé l'accélération "avec un plus haut historique pour le Dow Jones mais cela est en train de se retourner avec une hausse de la volatilité du côté des Etats-Unis sans nouvelles particulières" venant la justifier, a-t-il complété.Cet essoufflement peut être imputable, selon lui, à un début de prises de bénéfices après les forts mouvements haussiers des dernières semaines tandis que la nette appréciation de l'euro, au plus haut depuis fin 2014, contribue à freiner la progression des marchés européens."Le contexte est un petit peu nerveux", a ajouté M. Baradez, avec notamment des questionnements politiques sur les relations entre la Chine et les Etats-Unis après la dégradation de la note de la dette publique américaine par une agence de notation financière chinoise, les investisseurs gardant aussi à l'esprit "le risque de +shutdown+ (fermeture des administrations fédérales, NDLR) en fin de semaine si aucun accord n'est trouvé sur la loi de dépenses".D'autant que, selon lui, "les banques centrales ont déjà créé un terreau favorable à cette légère nervosité", notamment depuis la semaine dernière avec la décision de la Banque du Japon (BoJ) et le compte-rendu de la Banque centrale européenne (BCE).Dans ce contexte, les indicateurs du jour n'ont eu que peu d'influence. Publiée avant l'ouverture des marchés, l'inflation en Allemagne s'est bien élevée à 1,7% en décembre en un an, décélérant légèrement par rapport à novembre.L'inflation au Royaume-Uni a légèrement ralenti à 3,0% en décembre en un an grâce à un apaisement des prix alimentaires.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 16 janvier 2018 18h18)