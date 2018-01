La Bourse de Paris finit dans le vert en attendant la Fed

La Bourse de Paris a fini en légère hausse (+0,15%) mercredi, rompant avec deux jours de recul, les investisseurs restant toutefois prudents avant un communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed).L'indice CAC 40 a gagné 8,15 points à 5.481,93 points dans un volume d'échanges relativement élevé de 3,78 milliards d'euros. La veille, il avait fini en repli de 0,87%.Après avoir ouvert en légère hausse, la cote parisienne a passé la majeure partie de la séance dans le vert, mais sans parvenir à prendre beaucoup d'élan."C'est une séance terne, assez classique de ce que l'on peut voir avant les rendez-vous importants. On sent que le marché attend de savoir ce que le communiqué de la Fed va contenir", explique à l'AFP Alexandre Baradez, analyste pour IG France.Les investisseurs étaient en effet circonspects avant de prendre connaissance des conclusions de la réunion monétaire de la Fed, qui s'achève ce mercredi avec un communiqué attendu à 19H00 GMT.Et ce d'autant plus que les Etats-Unis confirment mois après mois leur bonne santé économique, ce qui pourrait inciter la banque centrale américaine à accélérer son resserrement monétaire.En outre, ajoute M. Baradez, "le plan fiscal a été validé par le Congrès. C'est une donnée que la Fed doit maintenant intégrer".Entre l'inflation qui reste à la traîne et à l'inverse un environnement fiscal porteur, la question était donc: "est-ce que la Fed va changer un peu de discours ? Dans l'attente, le marché ne s'expose pas trop", résume l'analyste.Du côté des indicateurs, la séance du jour était particulièrement fournie.Le taux d'inflation annuel de la zone euro a légèrement ralenti en janvier à 1,3%, contre 1,4% en décembre tandis que le taux de chômage de la région est resté stable en décembre, à 8,7%.Aux Etats-Unis, les créations d'emplois dans le secteur privé ont continué d'être très solides en janvier, surprenant les analystes par leur vigueur, selon l'enquête mensuelle d'ADP.Enfin, les promesses de ventes de logements dans le pays ont faiblement augmenté en décembre pour le troisième mois consécutif, tandis que l'activité économique dans la région de Chicago a légèrement ralenti en janvier.Sur le front des valeurs, Airbus a bénéficié (+3,01% à 92,50 euros) de la bonne santé de son concurrent américain Boeing, qui a livré des prévisions optimistes pour 2018.ArcelorMittal a cédé 1,17% à 29,23 euros. Selon des analystes, le montant du dividende qui sera versé par le groupe à ses actionnaires a été jugé décevant par les investisseurs.De son côté, Aperam a pris 3,32% à 47,90 grâce à un bénéfice net en hausse de près de 70% en 2017.Sartorius Stedim a bondi de 9,92% à 69,80 euros, dopé par un bénéfice net 2017 en hausse et l'anticipation d'une amélioration de sa rentabilité cette année.DBV Technologies a été pénalisé (-2,98% à 37,76 euros) par un abaissement de recommandation à "conserver" par Degroof Petercam.Maisons du Monde a poursuivi sur son mouvement de baisse (-3,57% à 34,60 euros). Depuis le début de l'année, le titre a reculé de plus de 8%.Manitou s'est envolé de 9,90% à 34,40 euros, profitant d'un chiffre d'affaires 2017 en hausse de 19%.(©AFP / 31 janvier 2018 18h07)