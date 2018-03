La Bourse de Paris finit en hausse avant un week-end de Pâques prolongé

La Bourse de Paris a achevé le trimestre avec une note positive jeudi (+0,72%), les investisseurs retrouvant un peu d'enthousiasme à la veille d'un week-end de Pâques de quatre jours.L'indice CAC 40 a gagné 36,86 points à 5.167,30 points, dans un volume d'échanges de 4,2 milliard d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,29%.La cote parisienne a ouvert en hausse et ensuite accentué ses gains au terme d'une semaine volatile. Depuis la clôture de vendredi dernier, l'indice a gagné 1,41%. Depuis le début de l'année, il a limité ses pertes à 2,73%, mais la volatilité a été forte entre un sommet atteint le 23 janvier à 5.567,03 points et un abîme le 26 mars à 5.043,27 points."Le marché rebondit aujourd'hui, sans que l'on puisse distinguer clairement s'il s'agit de réajustements techniques liés à la fin du mois et à la fin du trimestre, ou bien de l'amorce d'un rétablissement plus durable au terme d'un trimestre difficile", relève auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion."Après un très bon mois de janvier, les marchés européens ont baissé significativement en février et en mars avec de nombreux sujets d'inquiétude", rappelle M. Larrouturou, énumérant les incertitudes géopolitiques, les tensions protectionnistes ou encore le manque de visibilité sur le retour ou pas de l'inflation."Le scénario simple et positif de début d'année s'est retrouvé remis en cause très rapidement par l'ensemble de ces incertitudes", ajoute-t-il.Le week-end prolongé de Pâques, de vendredi à lundi, devrait donc représenter quelques jours de répit bienvenus pour les investisseurs.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 29 mars 2018 17h59)