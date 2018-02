La Bourse de Paris finit en repli de 0,60%, frileuse avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris a fini sur un repli de 0,60% mardi, les investisseurs se montrant frileux à la veille des chiffres de l'inflation américaine qui seront particulièrement scrutés dans un contexte de hausse des taux.L'indice CAC 40 a cédé 30,82 points pour clôturer à 5.109,24 points, dans un volume d'échanges nourri de 3,74 milliards d'euros. Lundi, il avait fini en hausse de 1,20%.La cote parisienne a ouvert sur une note stable avant de reculer au cours d'une séance peu chargée en actualité.Les opérateurs ont opté pour la prudence avant de connaître l'inflation américaine pour janvier, publiée mercredi. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait de nouveau alimenter les anticipations d'accélération du resserrement monétaire par la Fed, entraînant par la même occasion la tension du marché obligataire.La semaine passée, cette tension sur les taux d'emprunt avait créé la panique sur les marchés actions, avec de fortes chutes sur tous les indices mondiaux."On ne pense pas qu'il y a un risque imminent de dérive inflationniste", nuance Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France. Pour lui, le marché est néanmoins marqué par un bouleversement "au regard de l'évolution des titres et des publications"."Le titre de Kering aurait progressé il y a 15 jours avec une publication de cette qualité", note par exemple M. Rozier. Le géant du luxe a affiché mardi une nouvelle année record et, pourtant, ces bons résultats n'ont pas suffi à faire grimper un titre déjà cher."C'est symptomatique d'un marché échaudé par la correction. Peut-être que le marché va aller plutôt vers des actifs décotés car on s'est fait peur", anticipe M. Rozier."C'est une question de conjoncture, les publications arrivent dans un marché fragile, un peu sonné par les fortes séances de baisse: c'est un changement de psychologie", résume-t-il.Du côté des indicateurs, l'agenda est resté creux, hormis l'inflation au Royaume-Uni, qui s'est maintenue à 3% en janvier sur un an.Aux Etats-Unis, la dette des ménages a encore enflé en 2017 pour la cinquième année d'affilée, avec un bond des prêts immobiliers inédit depuis plusieurs trimestres.Kering a reculé de 3,95% à 365 euros en dépit d'une année record en 2017, avec des ventes dépassant les 15 milliards d'euros. Toutefois, les commentaires prudents du groupe sur le poids potentiel de l'appréciation de l'euro ont pesé sur son titre.Michelin a aussi terminé dans le rouge (-2,08% à 122,70 euros) malgré la publication d'un bénéfice net "historique" pour 2017.Publicis a grimpé de 3,77% à 59,48 euros, dopé après avoir remporté le budget de communication de Mercedes Benz, reprenant l'essentiel des contrats détenus par son concurrent Omnicom.Ubisoft s'est envolé de 6,15% à 67,34 euros, soutenu par des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.A l'inverse, Tarkett a plongé de 8,14% à 28,20 euros, l'enthousiasme retombant après sa forte hausse de vendredi sur fond de bons résultats.Airbus s'est apprécié de 0,76% à 83,15 euros, après avoir annoncé qu'il allait relier Paris à New York pour la première fois avec son A321neo "Long Range", un moyen-courrier appelé à ouvrir de nouveaux marchés comme les vols transatlantiques à bas coûts.Coface a grimpé de 8,88% à 9,20 euros, porté par un bénéfice net pour 2017 plus que doublé comparé à 2016.Bourbon a terminé en berne (-2,94% à 6,94 euros) après avoir creusé ses pertes en 2017.Enfin, la cotation de SoLocal restera suspendue, à la demande du groupe, jusqu'à l'ouverture de la Bourse jeudi. Le groupe a annoncé ce mardi la suppression de 1.000 postes, sur près de 4.500, pendant la période 2018-2019, dont 800 dès cette année.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 13 février 2018 18h14)