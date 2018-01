La Bourse de Paris finit la semaine sur une note positive

La Bourse de Paris a fini sur une note positive (+0,58%) une semaine globalement poussive, les investisseurs faisant le choix de l'optimisme malgré un euro toujours vigoureux.L'indice CAC 40 a progressé de 31,68 points à 5.526,51 points dans un volume d'échanges de 3,8 milliards d'euros. La veille, il avait fini quasiment inchangé (+0,02%).Après des premiers échanges à l'équilibre, la cote parisienne a clairement opté pour la hausse."L'indice parisien profite d'un rebond essentiellement technique", a estimé auprès de l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France."Le marché n'a pas vraiment d'idée directrice. Il est partagé entre de très bonnes publications aux États-Unis et un euro fort", mais il fait le choix de la hausse "avant l'ouverture de la saison des résultats en Europe la semaine prochaine et une réunion de la Banque centrale européenne", a-t-il complété."Les indices européens avaient commencé la séance sur une note moribonde, mais en cette journée d'échéances mensuelles, la hausse (a repris) ses droits", ont aussi noté les analystes d'Aurel BGC.La journée a été en effet marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices (séance dite des "trois sorcières"), ce qui accentue les tendances.Du côté des indicateurs, les quelques publications du jours comme le recul des ventes au détail au Royaume-Uni en décembre ou la baisse du moral des ménages aux États-Unis en janvier, n'ont pas eu d'impact significatif.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 19 janvier 2018 18h08)