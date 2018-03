La Bourse de Paris finit quasiment stable après des achats à bon compte

La Bourse de Paris a fini quasiment stable (+0,06%) mardi, après avoir poursuivi durant la majeure partie de la séance son rebond entamé la veille, sur fond d'achats à bon compte.L'indice CAC 40 a grignoté 3 points, à 5.170,23 points, dans un volume d'échanges étoffé de 3,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en progression de 0,60%.Après avoir ouvert dans le vert, la cote parisienne a maintenu cette tendance positive toute la journée avant de ralentir avant la clôture, tout en restant ancrée au-dessus de l'équilibre.Le marché a choisi de prendre du recul vis-à-vis des propos du président américain, Donald Trump, qui avait annoncé la semaine passée la mise en place prochaine de droits de douane élevés pour l'acier et l'aluminium, plongeant les marchés financiers mondiaux dans le rouge.Toutefois, les acteurs économiques semblaient temporiser en attendant d'en savoir davantage sur les intentions du gouvernement américain."C'est la façon qu'a Donald Trump de négocier, il va jusqu'au bout de ses propos pour avoir la main au moment des négociations", décrypte pour l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France.Pour l'instant, ajoute le spécialiste, le rebond était donc "technique, dans le sillage de Wall Street. Nous sommes uniquement dans cette configuration".Ce mouvement semblait d'ailleurs cantonné aux "entreprises qui ont le plus baissé" depuis le début de l'année, ajoute l'analyste, qui estime que cette période de forte volatilité n'est pas encore terminée.D'ailleurs, le Mexique a averti mardi les Etats-Unis qu'il taxerait les biens américains les plus "sensibles politiquement", dans le cas où Washington mettrait ses menaces à exécution.Sur le front des indicateurs, l'agenda était dégarni avant une seconde moitié de semaine plus chargée. Les investisseurs ont seulement pris connaissance des commandes industrielles aux Etats-Unis, lesquelles ont diminué plus que prévu en janvier.En matière de valeurs, Thales a été dopé (+6,26% à 95,34 euros) par le dépassement de tous ses objectifs en 2017, malgré un recul du bénéfice net consolidé à 822 millions d'euros (-13%).Eurofins s'est envolé (+6,41% à 491,40 euros) grâce à de nouveaux résultats record en 2017.Le secteur financier a profité de la hausse des rendements du marché obligataire. Crédit Agricole a ainsi gagné 1,37% à 13,74 euros, Société Générale 1,40% à 45,72 euros tandis que BNP Paribas s'est adjugé 0,61% à 62,44 euros.A l'inverse, Essilor a cédé 1,77% à 111,15 euros, pénalisé par l'abaissement de sa recommandation à "neutre" par Exane BNP Paribas.Altarea Cogedim a pris 3,45% à 204 euros après avoir fait état de perspectives qui "n'ont jamais été aussi favorables" pour les trois ans à venir.Séché environnement a progressé de 1,32% à 30,70 euros, soutenu par la multiplication de son bénéfice net par 4 en 2017.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 06 mars 2018 18h04)