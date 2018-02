La Bourse de Paris finit stable (-0,01%), peu perturbée par le nouveau président de la Fed

La Bourse de Paris a fini stable (-0,01%) mardi, le marché ne parvenant pas à retrouver goût pour le risque après les déclarations très attendues de Jerome Powell, le nouveau patron de la Réserve fédérale américaine.L'indice CAC 40 a cédé 0,33 point à 5.343,93 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,51%.La cote parisienne a débuté en légère progression avant de marquer le pas, puis d'hésiter sur la tendance à suivre après la publication du discours de Jerome Powell devant le Congrès américain.Le président de la banque centrale américaine a dressé à cette occasion un tableau optimiste de l'économie des Etats-Unis, et confirmé que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux graduelles.En effet, l'inflation devrait "monter" cette année, a rappelé M. Powell, évoquant le thème qui a suscité l'émoi des marchés au début du mois de février. En conséquent, des hausses de taux d'intérêt directeurs seront donc à attendre."Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce discours, dans le contexte de correction que l'on connaît depuis février sur les marchés, avec des questions sur l'inflation et autour de la politique monétaire de la Fed", commente pour l'AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.Or, poursuit M. Tuéni, "Même si M. Powell a parlé de l'inflation dans des termes optimistes, il n'a pas non plus annoncé clairement un rythme plus rapide de hausse des taux".Dans ces conditions, selon le spécialiste, il existait "un sentiment de soulagement sur les marchés. Ce n'était pas du tout un discours accommodant, mais le marché n'a pas trop mal réagi à ce qui a pu être dit", analyse-t-il.Le marché parisien a ainsi d'abord tenté un petit rebond avant d'être rattrapé par les hésitations, sans pour autant être fortement pénalisé.Du côté des indicateurs, l'agenda était fourni, avec notamment les prix des logements aux Etats-Unis, qui ont encore progressé en décembre.La confiance des consommateurs américains a de son côté atteint en février son plus haut niveau depuis 2000.A l'inverse, les commandes de biens durables dans le pays ont reculé plus que prévu en janvier, plombées par le secteur aéronautique civil et de défense.En zone euro, la confiance économique en février a légèrement baissé, restant cependant à un niveau relativement élevé.En matière de valeurs, Remy Cointreau a bénéficié (+1,72% à 112,20 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Berenberg.Le secteur bancaire a fini bien orienté, à l'image de Crédit Agricole (+1,47% à 14,18 euros), Société Générale (+1,08% à 46,88 euros) ou BNP Paribas (+1% à 65,52 euros).Safran a pris 1,62% à 91,36 euros, grâce à un bénéfice net ajusté en hausse de 45% en 2017.Technicolor a tenté une reprise (+4,88% à 1,91 euros) après avoir fortement chuté la semaine dernière, en raison d'une perte nette multipliée par plus de six en 2017.A l'inverse, Essilor a marqué le pas (-3,06% à 107,55 euros). Le fabricant de lunettes italien Luxottica a indiqué lundi qu'il comptait clore au premier semestre 2018 la fusion avec le français, numéro un mondial des verres ophtalmiques.Gecina a de son côté cédé 5,54% à 144,90 euros. Le fonds Ivanhoe Cambridge a vendu 3,2 millions d'actions du groupe, soit 4,28% du capital.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 27 février 2018 18h00)