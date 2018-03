La Bourse de Paris finit stable, le protectionnisme de Trump pèse

La Bourse de Paris a terminé quasiment stable lundi (+0,04%), les investisseurs restant hésitants après les annonces de mesures protectionnistes outre-Atlantique, lors d'une séance sans forte actualité.L'indice CAC 40 a grignoté 2,31 points à 5.276,71 points, dans un volume d'échanges faible de 2,6 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,39%.La cote parisienne a ouvert en hausse et a conservé cette tendance la majeure partie de la séance avant de marquer le pas dans le sillage de Wall Street, qui évoluait en ordre dispersé."Wall Street prend ses bénéfices après une semaine très positive et nous entraîne un peu dans des proportions qui restent modestes", décrypte pour l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.Les opérateurs ont en effet peiné à se positionner en l'absence de statistiques macroéconomiques ou d'annonce majeure."Globalement, cela montre les hésitations des investisseurs qui ont du mal à concevoir le scénario économique des prochains mois, avec toujours des incertitudes sur les mouvements sur les taux" d'emprunt, relève M. Larrouturou.Vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi américain avait certes rassuré, grâce à une inflation salariale limitée, réduisant les anticipations de resserrement plus rapide que prévu des taux d'intérêt directeurs. Toutefois, le marché restait circonspect en raison des mesures protectionnistes annoncées par la Maison Blanche.Le président américain Donald Trump a ainsi formalisé jeudi dernier sa décision d'imposer de lourdes taxes à l'importation sur l'acier et sur l'aluminium, taxes qui doivent entrer en vigueur d'ici une dizaine de jours.Lundi, le dirigeant a assuré que son secrétaire au Commerce Wilbur Ross allait discuter avec les représentants de l'Union européenne de "l'élimination des importantes barrières douanières et tarifs qu'ils utilisent contre les USA".De son côté, l'UE a promis de se défendre face aux "intimidateurs" tentés de recourir au protectionnisme."Pour l'instant, le marché exclut une véritable guerre commerciale mais il reste prudent. On sait que la croissance du commerce mondial a été l'un des facteurs de l'accélération de la croissance mondiale depuis dix-huit mois. Si ce moteur venait à caler, cela aurait un impact significatif sur la croissance mondiale", analyse M. Larrouturou.Sur le front des valeurs, Sanofi a grignoté 0,30% à 65,78 euros. L'anticholestérol du groupe et de son partenaire américain Regeneron, Praluent, a démontré une réduction globale des risques cardiovasculaires, comme son rival direct, le Repatha d'Amgen, mais aussi une baisse globale de la mortalité, selon les résultats d'une vaste étude clinique.Dassault Aviation a gagné 2,64% à 1519 euros, soutenu par un relèvement de son objectif de cours par Kepler Cheuvreux.Le secteur des services aux collectivités a fini en hausse, à l'image de Suez (+1,63% à 11,86 euros) ou encore EDF (+0,78% à 10,94 euros), dans le sillage de l'annonce par l'énergéticien allemand RWE de la vente de sa filiale Innogy à son concurrent E.ON.Genfit a bondi de 8,68% à 25,30 euros, dopé par un début de suivi à "acheter" par le courtier américain HC Wainwright.Dassault Aviation a gagné 2,64% à 1519 euros, soutenu par un relèvement de son objectif de cours par Kepler Cheuvreux.Maisons du Monde a rebondi de 3,49% à 32 euros, se reprenant après avoir plongé la semaine écoulée, en raison de perspectives 2018 jugées décevantes.A l'inverse, Partouche a chuté de 15,15% à 28,00 euros. Sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe, ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour "blanchiment de fraude fiscale".SuperSonic Imagine a dégringolé de 12,96% à 1,71 euros, les investisseurs se montrant sensibles au procès intenté aux Etats-Unis par la société américaine Verasonics, qui l'accuse d'avoir violé certains de ses brevets.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 12 mars 2018 18h30)