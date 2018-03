La Bourse de Paris fragilisée par des craintes venues des Etats-Unis

La Bourse de Paris a clôturé en net recul (-1,13%) lundi, fragilisée par des craintes venues des Etats-Unis, entre les révélations sur l'utilisation de données de Facebook et les projets protectionnistes de Donald Trump.L'indice CAC 40 a cédé 59,91 points pour terminer à 5.222,84 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,4 milliards d'euros. Vendredi, l'indice avait fini en hausse de 0,29%.La cote parisienne a passé toute la séance dans le rouge."Ce début de semaine concentre plusieurs gros thèmes que le marché surveille, avec une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine à partir de demain, des craintes toujours prégnantes liées aux taxes douanières et la question des valeurs technologiques américaines", a expliqué à l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France."Alors que la cote était déjà fragilisée par la question des barrières commerciales, la baisse du secteur technologique, Facebook en, tête a accéléré la baisse", a-t-il complété.Au moment de la clôture européenne, le groupe chutait de plus 7% à Wall Street et entraînait dans son sillage le reste du secteur aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe.Du côté des indicateurs, l'agenda était très dégarni.Sur le terrain des valeurs, le secteur technologique a souffert dans le sillage des géants américains, STMicroelectronics a perdu 1,65% à 19,50 euros et Atos 1,63% à 111,80 euros.Société Générale a pour sa part pris 0,87% à 45,58 euros. La foncière française Klépierre a cédé 3,91% à 33,40 euros, après avoir annoncé le rejet par le britannique Hammerson de son offre de rachat.Total a reculé de 2,05% à 46,20 euros. Selon son PDG, le groupe a bien l'intention de développer un grand projet gazier en Iran, et il sollicitera une dérogation si les Etats-Unis se retirent unilatéralement en mai de l'accord nucléaire de 2015 et réimposent des sanctions contre Téhéran.Nexans a lâché 4,87% à 42,16 euros après l'annonce du départ de son directeur général Arnaud Poupart-Lafarge "pour raisons personnelles".M6 a gagné 1,04% à 21,42 euros après que le groupe a exigé vendredi que les utilisateurs de Molotov paient à l'avenir pour regarder ses chaînes gratuites en direct.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 19 mars 2018 18h01)