La Bourse de Paris gagne du terrain après le rapport américain sur l'emploi

La Bourse de Paris accélérait la cadence vendredi (+0,27%) dans le sillage des premiers pas en nette hausse de Wall Street, qui profitait d'un rapport américain faisant état d'un bond des créations d'emplois en février accompagné d'une hausse modérée des salaires.A 15H59 (14H59 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 14,30 points à 5.268,40 points, dans un volume d'échanges de 1,8 milliard d'euros. La veille, il avait fini en nette hausse de 1,28%.Après une ouverture à l'équilibre, la cote parisienne a maintenu cette tendance frileuse la majeure partie de la séance, avant de s'installer franchement en territoire positif dans le sillage des chiffres américains sur l'emploi, point d'orgue de la semaine.Les créations d'emplois ont bondi aux Etats-Unis en février à leur plus haut niveau en un an et demi (313.000), dépassant largement les prévisions des analystes, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1%.En revanche, la hausse du salaire horaire pour le mois, soit l'élément clé pour les anticipations d'inflation et de politique monétaire, n'est que de 0,15%, ce qui porte à seulement 2,6% l'augmentation annuelle, à peine au-dessus de l'inflation.Ce rapport "s'est révélé l'un de ceux qui satisfont un peu les deux bords, à savoir les investisseurs accommodants et ceux au contraire plus offensifs", a commenté dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.En outre, "cela laisse supposer que les appels à quatre hausses de taux cette année pourraient être un peu prématurés", a-t-il complété.Le marché restait toutefois prudent après la décision du président américain Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium."Nous sommes peut-être face à un précédent ici, ce qui suppose de nouvelles mesures protectionnistes dans les prochains temps si jamais l'exécutif américain considère que le profit politique en vaut la chandelle, à quelques mois des élections de mi-mandat", ont analysé les stratégistes du courtier Aurel BGC.Parmi les autres indicateurs, la France et l'Allemagne ont publié dans la matinée leur production industrielle, en repli de respectivement 2% et de 0,1%. Au Royaume-Uni, elle a à l'inverse rebondi de 1,3% en janvier sur un mois, grâce à la relance du principal oléoduc de la mer du Nord britannique, Forties.Sur le front des valeurs, Arcelormittal était proche de l'équilibre (+0,09% à 26,59 euros) après l'annonce par Donald Trump de taxes de 25% sur les importations d'acier.TF1 prenait 2,68% à 11,86 euros tandis qu'Orange gagnait 0,39% à 14,18 euros, les deux groupes ayant conclu un accord sur la diffusion des chaînes du groupe de télévision sur les box de l'opérateur.Lagardère lâchait 7,94% à 22,15 euros, les investisseurs n'appréciant guère l'annonce de prévisions prudentes pour 2018.Spie abandonnait 5,42% à 20,24 euros, pénalisé par la publication d'un recul de 40% du bénéfice net du groupe de services pour l'énergie et les communications, sous l'effet de coûts de restructuration.CGG montait en revanche de 4,73% à 1,55 euro, en raison de prévisions 2018 meilleures que prévu.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 09 mars 2018 16h47)