La Bourse de Paris impassible (+0,09%) après Wall Street

La Bourse de Paris évoluait à nouveau à un niveau proche de l'équilibre (+0,09%), vendredi, dans le sillage de l'ouverture en hausse de Wall Street, les investisseurs digérant les indicateurs et les derniers résultats d'entreprises sans prendre d'initiatives.A 15H33 (14H33 GMT), l'indice CAC 40 prenait 4,95 points à 5.314,18 points, dans un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. Jeudi, il avait déjà fini sur une faible variation (+0,13%).Après une ouverture à l'équilibre, la cote parisienne a connu un léger accès de faiblesse en fin de matinée dans le sillage des chiffres de l'inflation européenne, avant de se stabiliser à nouveau.Le taux d'inflation de la zone euro a légèrement ralenti en janvier à 1,3% sur un an, contre 1,4% en décembre, selon l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première estimation datant du 31 janvier."Si, selon toute logique, le taux d'inflation dans la zone euro a légèrement ralenti, l'inflation de base est elle remontée pour la première fois depuis des mois", atteignant 1,0% en janvier, contre 0,9% en décembre, ont observé dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève."Les indices européens sont à l'équilibre à mi-séance" et "les déceptions sont encore lourdement sanctionnées, à l'image de Valeo qui perd 10%, tandis que les bonnes publications gagnent péniblement 2 ou 3%", ont relevé pour leur part les stratégistes du courtier Aurel BGC.Parmi les autres indicateurs à l'agenda, les investisseurs ont aussi pris connaissance d'une légère décélération de la croissance économique allemande au quatrième trimestre 2017.Aucun indicateur américain n'était en revanche attendu dans l'après-midi.Parmi les valeurs, Valeo chutait de 10,90% à 54,94 euros, le marché se montrant déçu des résultats annuels de la société et de ses perspectives pour 2018.Saint-Gobain prenait 2,49% à 45,20 euros, conforté par la prévision en 2018 d'une nouvelle amélioration de sa performance opérationnelle, après la publication d'un bénéfice net en hausse de 19,5% en 2017.ADP avançait de 2,13% à 167,40 euros, profitant d'une hausse de 31,2% de son bénéfice net en 2017 à 571 millions d'euros, porté par un trafic dynamique et le développement du groupe à l'international.SES SA s'enfonçait en revanche de 4,72% à 11,21 euros, affecté par les perspectives données par l'opérateur de satellites qui prévoit une baisse de sa rentabilité en 2018 avant une amélioration en 2019.Vivendi ne semblait guère affecté (+0,38% à 21,04 euros) alors que la médiation engagée pour tenter de régler le contentieux l'opposant à l'italien Mediaset a échoué, les deux groupes devant désormais régler leur différend devant la justice italienne.Par ailleurs, la création d'une coentreprise entre l'opérateur Telecom Italia (Tim) et le groupe Canal+, filiale de Vivendi, est en difficulté, même si le projet n'est pas encore abandonné, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.Groupe Flo cédait 5,63% à 0,26 euros, en raison d'une perte de 50 millions d'euros l'année passée, sur fond de baisse de son chiffre d'affaires. Racheté par Groupe Bertrand fin juin, le groupe est en difficulté depuis plusieurs années.Touax dégringolait de 6,94% à 10,05 euros, lesté par une baisse de 8,9% de son chiffre d'affaires à périmètre constant en 2017, à 211,9 millions d'euros, en raison d'un recul des ventes de conteneurs maritimes.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 23 février 2018 16h14)