La Bourse de Paris indécise à la mi-journée

La Bourse de Paris se montrait hésitante mercredi à la mi-journée (-0,07%), affectée par l'incertitude liée à la guerre commerciale en attendant les conclusions d'une réunion de la Banque centrale américaine (Fed).À 13H45 (11H45 GMT), l'indice CAC 40 perdait 3,98 points à 5.507,32 points dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,37%.La cote parisienne a ouvert en légère hausse puis a gagné du terrain avant de revenir proche de l'équilibre.La Bourse de New York s'orientait de son côté vers une ouverture en ordre dispersé.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,16%. L'indice élargi SP 500 reculait de 0,07%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique gagnait 0,20%."La séance est très calme, le marché a d'abord réagi positivement à la bonne séance de Wall Street la veille", a commenté auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.Les investisseurs, qui s'interrogeaient sur le secteur technologique, se montraient également rassurés par les résultats semestriels meilleurs que prévu d'Apple, publiés la veille après la clôture de Wall Street."Apple a rassuré hier soir mais l'administration Trump semble mettre la pression sur la Chine au sujet des barrières douanières", ont relevé les analystes du courtier Aurel BGC.Le président américain Donald Trump envisage désormais une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés, contre 10% évoqués jusque-là, a rapporté mardi le Washington Post.La veille, des informations de presse étaient pourtant venues alimenter les espoirs d'un apaisement des tensions. Selon l'agence Bloomberg News, qui cite des sources proches du dossier, des représentants du Trésor américain sont engagés dans des "discussions privées" avec les services du vice-Premier ministre chinois Liu He afin de rouvrir les négociations commerciales."En attendant d'en savoir plus, la Fed sera au centre de l'attention", ont estimé les analystes d'Aurel BGC.La banque centrale américaine, qui conclut mercredi une réunion de politique monétaire, devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, observant une pause qu'anticipaient déjà les marchés avant les critiques de Donald Trump vis-à-vis des tours de vis prévus par la Fed.Du côté des indicateurs, l'agenda était garni.La croissance du secteur manufacturier en zone euro est restée modérée en juillet, tandis qu'elle a accéléré en France au cours du même mois, selon le cabinet Markit.Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en juin, l'indice ISM d'activité dans l'industrie en juillet et les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé pour le même mois sont attendus.Du côté des valeurs, ArcelorMittal prenait 1,65% à 27,97 euros, soutenu par des résultats trimestriels en hausse et des perspectives jugées "encourageantes" pour le second semestre.Veolia se repliait de 3,56% à 18,84 euros, malgré des résultats semestriels en hausse et la confirmation de ses objectifs de croissance pour cette année.Sanofi était soutenu (+1,32% à 75,35 euros) par un relèvement de sa recommandation à "surperformer" contre "neutre" auparavant par Exane BNP Paribas.BNP Paribas s'effritait de 0,32% à 55,49 euros, après avoir engrangé au deuxième trimestre un bénéfice net stable sur un an (-0,1%), le dynamisme commercial de l'activité étant une nouvelle fois gommé par les taux bas et un coup de frein dans les opérations de marchés.Air France-KLM bondissait de 7,22% à 8,37 euros, porté par des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le groupe a été lourdement affecté par les grèves du printemps mais a réussi à rester dans le vert grâce à une demande soutenue du trafic passagers.Bic chutait de 8,13% à 75,10 euros, affaibli par des résultats en net recul au deuxième trimestre, affectés par une activité rasoirs toujours en berne et un contexte économique défavorable au Brésil, ainsi qu'en raison d'effets comptables, bien que le groupe a maintenu ses objectifs annuels.Eutelsat montait de 6% à 19,42 euros, soutenu par des résultats annuels supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes pour l'exercice en cours. Le groupe a toutefois publié un bénéfice net en recul de 17,5% à 290,1 millions d'euros.(©AFP / 01 août 2018 14h08)