La Bourse de Paris lestée par les tensions commerciales

La Bourse de Paris cédait 1,93% vendredi matin, lestée par les tensions commerciales venues des Etats-Unis, au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump de nouvelles mesures protectionnistes visant la Chine.A 11H06 (10H06 GMT), l'indice CAC 40 reculait de 99,76 points à 5.067,45 points dans un volume d'échanges de 1 milliard d'euros, continuant de perdre du terrain sur fond de crainte d'une guerre commerciale."C'est la première fois que les marchés réagissent violemment à des mesures politiques. Certes, dans le passé, le référendum britannique ou l'élection américaine avaient généré de la volatilité à court terme, mais cette fois il ne s'agit pas d'une réaction à un scrutin, mais bien à une stratégie politique déployée par la Maison Blanche et dont les conséquences inquiètent sérieusement les investisseurs", ont noté les analystes d'Aurel BGC.Le président a en effet signé jeudi "un mémorandum présidentiel ciblant l'agression économique de la Chine" et évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises, faisant ployer sévèrement Wall Street jeudi et les marchés asiatiques dans son sillage vendredi matin.Cette nouvelle offensive protectionniste intervient deux semaines après la promulgation des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, suscitant une réprobation internationale.Sur le terrain des valeurs, les titres liés au secteur pétrolier et parapétrolier étaient particulièrement touchés, à l'instar d'ArcelorMittal (-4,05% à 25,12 euros), TechnipFMC (-2,16% à 23,59 euros) ou Vallourec (-4,41% à 4,34 euros).CAC 40 (Euronext)(©AFP / 23 mars 2018 11h40)