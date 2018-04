La Bourse de Paris limite ses pertes

La Bourse de Paris a finalement quelque peu limité ses pertes (-0,29%) mardi au terme d'une séance marquée par la fébrilité, sur fond de difficultés du secteur technologique et de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.L'indice CAC 40 a reculé de 15,18 points, à 5.152,12 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,7 milliards d'euros. Jeudi, avant le long week-end pascal, il avait fini en hausse de 0,72%.La cote parisienne, après avoir ouvert en recul, a regagné du terrain dans l'après-midi, sans pour autant repasser dans le vert.Il s'agit de "la première journée du trimestre et nous sentons une forme de nervosité liée au calendrier et au fait que les marchés européens étaient fermés hier mais pas les marchés américains", a commenté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.Selon lui, "deux grosses thématiques prédominent: les valeurs technologiques américaines qui sont encore très volatiles aujourd'hui (...) et le fait qu'est attendu cette semaine aux Etats-Unis le détail des mesures tarifaires qui vont toucher les importations en provenance de Chine", a-t-il expliqué.Particulièrement malmené lundi à la suite d'une nouvelle attaque sur Twitter du président, Donald Trump, le géant du commerce en ligne Amazon a creusé ses pertes mardi, entraînant dans son sillage Apple, Twitter, Alphabet ou encore Facebook."Le marché a du mal à estimer aujourd'hui quel va être le degré de magnitude du choc sur les valeurs technologiques (et se demande si) c'est simplement l'affaire de quelques semaines ou si nous entrons dans une fin de cycle", a détaillé M. Baradez.Une fois de plus, les marchés européens évoluent donc au gré des marchés américains sans qu'il y ait eu "de vraie mauvaise nouvelle côté européen, même si les statistiques macroéconomiques en zone euro montrent une forme de tassement", a estimé le spécialiste.Sur le front des indicateurs, le ralentissement de la croissance du secteur manufacturier a en effet été confirmé au mois de mars en zone euro.En dépit de cette nervosité généralisée, les Bourses européennes restent toutefois bien moins affectées que leurs homologues américaines, a jugé M. Baradez, et parviennent à limiter la casse, grâce notamment au reflux de l'euro ce mardi.Sur le terrain des valeurs, le secteur technologique a été pénalisé par les difficultés des géants américains. STMicroelectronics a perdu 3,11% à 17,43 euros et Soitec 2,89% à 57,20 euros.Sodexo a continué à souffrir (-4,54% à 78,18 euros) de l'abaissement de ses prévisions financières annuelles, annoncé jeudi et qui avait déjà provoqué ce jour-là un plongeon de 15,69% du titre. Natixis a en outre abaissé mardi sa recommandation sur le titre à "neutre".Les valeurs télévisuelles ont également souffert, en particulier TF1 qui a cédé 5,71% à 10,40 euros. M6 s'est replié pour sa part de 2,01% à 20,50 euros.A l'inverse, les groupes de luxe Kering (+3,27% à 401,50 euros) et LVMH (+2,32% à 256,00 euros) ont pris la tête du CAC 40.Air-France-KLM a reculé de 4,37% à 8,62 euros alors que le groupe prévoyait d'assurer 75% de ses vols mardi, à l'occasion de la quatrième journée de grève pour les salaires à l'appel d'une large intersyndicale.Europacorp a bondi de 24,35% à 2,40 euros, porté par des informations de presse sur des négociations avancées avec Netflix en vue d'un rachat, non confirmées par sa direction.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 03 avril 2018 18h15)