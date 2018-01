La Bourse de Paris maintient le cap (+0,56%) après Wall Street

La Bourse de Paris restait bien orientée (+0,56%) mercredi dans le sillage de l'ouverture à la hausse de Wall Street, tirant parti de la perte de vigueur de l'euro.A 15H35 (14H35 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 29,53 points à 5.318,13 points, dans un volume d'échanges de 1,5 milliard d'euros. La veille, il avait terminé en reflux de 0,45%.Après avoir ouvert en petite hausse, la Bourse de Paris a légèrement accru ses gains au cours de la matinée."Le FTSE-100 est globalement inchangé ce mercredi tandis que le Dax et le CAC 40 sont aidés par la baisse de l'euro", a commenté dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.Après plusieurs jours de hausse qui l'ont vu frôler mardi ses plus hauts de l'année 2017, la devise européenne redescendait ce mercredi, annulant quasiment ses gains de la veille, même si elle se maintenait au-dessus du seuil de 1,20 dollar."En 2018, il faudra donc surveiller de très près l'évolution des devises, quelles qu'elles soient", ont souligné de leur côté les experts de Mirabaud Securities Genève.Du côté des indicateurs, le taux de chômage en Allemagne a stagné en décembre à 5,5% tandis que sur l'ensemble de l'année, il a baissé à 5,7%, un nouveau plus bas depuis la réunification du pays en 1990.En Espagne, le nombre de chômeurs a baissé de près de 8% en décembre par rapport au même mois de 2016, en s'établissant à 3,41 millions.Outre-Atlantique, l'indice ISM d'activité dans l'industrie pour décembre ainsi que les dépenses de construction pour le mois de novembre sont attendus.Mais c'est surtout la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue à 20H00 (19H00 GMT), qui devrait attirer l'attention des investisseurs même si l'enjeu semblait limité.Sur le front des valeurs, Bureau Veritas profitait (+2,85% à 23,44 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "surperformer" contre "sousperformer" auparavant par Credit Suisse.Air Liquide progressait de 0,72% à 105,25 euros après que le groupe a annoncé mercredi l'acquisition de la division respiratoire de la société Thimar Al Jazirah Company (TAC) en Arabie saoudite, marquant son entrée dans le secteur de la santé à domicile dans ce pays.Elior Group montait de 0,41% à 17,34 euros alors que le groupe de restauration collective et de services a annoncé avoir été choisi par les cinémas Gaumont-Pathé pour l'entretien de ses complexes cinématographiques sur les quatre prochaines années.Argan prenait 3,50% à 41,40 euros, profitant de revenus locatifs de 75,6 millions d'euros en 2017 (équivalent du chiffre d'affaires pour les foncières), en hausse de 13% par rapport à 2016.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 03 janvier 2018 15h51)