La Bourse de Paris maintient ses gains après Wall Street

La Bourse de Paris conservait son avance (+0,29%) lundi après les premiers pas proches de l'équilibre de Wall Street, confortée par la bonne tenue de ses homologues européennes et par un contexte macroéconomique favorable.A 15H32 (14H32 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 16,00 points à 5.486,75 points, au plus haut en deux mois, dans un volume d'échanges de 1,5 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 1,05%.La cote parisienne, après avoir ouvert en petite hausse, a maintenu cette orientation tout au long de la matinée."Les marchés actions en Europe sont en territoire positif alors que l'humeur haussière reste forte", a indiqué dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets, soulignant que la Bourse de Londres avait signé de nouveaux records historiques tandis que Dax et CAC 40 avaient atteint des plus hauts en plusieurs mois."Sur les marchés européens, tous les voyants sont au vert. La dynamique haussière reste solide et imperturbable, résistant à un euro fort et à des chiffres économiques venant d'outre-Atlantique décevants", a estimé pour sa part Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.Du côté des indicateurs, les commandes passées à l'industrie allemande ont enregistré un recul de 0,4% sur un mois en novembre après plusieurs hausses consécutives.Aux Etats-Unis, les données sur le crédit à la consommation pour novembre sont également à l'agenda.Sur le front des valeurs, Sanofi gagnait 0,35% à 74,62 euros après avoir annoncé conjointement lundi avec son partenaire américain Regeneron Pharmaceutical qu'ils allaient augmenter leurs investissements dans le développement clinique "de grande envergure" de deux traitements pour les élargir à autres domaines thérapeutiques.Safran reculait de 0,22% à 89,00 euros. Le groupe a annoncé lundi la nomination d'Hélène Moreau-Leroy au poste de directrice du projet d'intégration de Zodiac Aerospace (-0,08% à 24,95 euros), que le groupe aéronautique espère boucler au premier trimestre 2018 pour former un géant mondial.Carrefour était à la peine (-3,11% à 17,94 euros). Une note de Deutsche Bank souligne les défis auxquels sont confrontés les distributeurs français, jugeant que Carrefour est le plus vulnérable d'entre eux, selon Bloomberg News. Morgan Stanley a par ailleurs débuté le suivi de la filiale brésilienne du groupe avec la recommandation "neutre".Trigano bondissait de 6,75% à 159,80 euros, profitant d'une augmentation de son chiffre d'affaires de 50,8% à 544,7 millions d'euros au premier trimestre (septembre-novembre) de son exercice décalé 2017/2018.LDC (marques Le Gaulois, Marie, poulets de Loué) montait de 1,21% à 125,00 euros, fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 7,8% au cours du troisième trimestre de son exercice décalé 2017-2018 et de la confirmation de ses objectifs financiers.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 janvier 2018 15h51)