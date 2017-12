La Bourse de Paris mal orientée (-0,23%) après les débuts de Wall Street

La Bourse de Paris baissait légèrement (-0,23%) jeudi après les premiers pas en hausse de Wall Street, manquant toujours d'inspiration face à un agenda dégarni à l'approche de la fin d'année.A 15H51 (14H51 GMT), l'indice CAC 40 perdait 12,58 points à 5.356,26 points, dans un volume d'échanges faible de 813 millions d'euros. La veille, il avait fini à l'équilibre (+0,08%).La cote parisienne a passé l'essentiel de la séance près de l'équilibre, avant de baisser un peu en milieu d'après-midi."Sans surprise, les volumes sont limités (...) les investisseurs semblent avoir déserté les marchés" et l'indice parisien bouge peu, a souligné Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.C'est le "calme plat sur les marchés, avec un CAC 40 qui n'arrive décidément pas à s'extraire de la zone des 5.350/5.430 points", ont également noté les gérants de Barclays Bourse."Reste que malgré l'inertie actuelle, le CAC 40 affiche une performance annuelle de 10,4% comparable à celle de nos voisins européens", ont-ils complété.En l'absence de grands rendez-vous, les investisseurs surveillaient principalement les cours du pétrole, qui poursuivaient leur stabilisation après avoir atteint des plus hauts en début de semaine, ainsi que les évolutions de l'euro, qui continuait à progresser face au dollar.Du côté des indicateurs, l'agenda était surtout américain. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont restées stables, alors que les analystes tablaient sur un léger recul.Les stocks hebdomadaires de pétrole brut dans le pays sont encore attendus.Sur le terrain des valeurs, AccorHotels avançait de 1,59% à 42,74 euros. Le groupe a annoncé être entré en négociation avec un groupe d'investisseurs français et internationaux afin de céder une partie du capital d'AccorInvest, la nouvelle entité du géant hôtelier regroupant ses activités immobilières.Le secteur pétrolier calait, à l'instar des cours du brut, après un début de semaine très dynamique. Total évoluait en léger repli (-0,15% à 46,47 euros) et TechnipFMC reculait de 0,59% à 26,31 euros.Peugeot refluait de 0,73% à 17,02 euros. Le groupe automobile négociera le 9 janvier avec les syndicats un projet de ruptures conventionnelles collectives, rendu possible par la réforme du code du travail, selon des sources concordantes.TF1 gagnait 0,16% à 12,44 euros alors que la chaîne a encore dominé le palmarès des cent meilleures audiences de l'année. M6, qui sort du palmarès cette année, grappillait pour sa part 0,14% à 21,54 euros.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 28 décembre 2017 16h14)