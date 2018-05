La Bourse de Paris marque une pause vendredi matin (-0,13%)

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évoluait en légère baisse vendredi matin (-0,13%), marquant une pause après sa progression de la veille dans le sillage de chiffres d'inflation américaine inférieurs aux attentes.A 09H21 (07H21 GMT), l'indice CAC 40 cédait 7,48 points à 5.538,47 points. La veille, l'indice avait fini en progression de 0,20% à 5.545,95 points."A défaut de trouver ce second souffle permettant de venir tester les plus hauts annuels proches des 5.580 points, l'indice Parisien résiste bien aux vents contraires notamment dans le domaine politique et géopolitique", commente dans une note Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.Jeudi, le CAC 40 a en effet atteint des niveaux plus vus depuis le 23 janvier."Le risque iranien et plus récemment le retour du risque politique en Italie n'ont pas fait trembler les indices qui montrent beaucoup de complaisance ces derniers temps aux différents facteurs négatifs qui pourraient les impacter", ajoute M. Dembik.Si la Bourse de Paris pourrait viser ses plus hauts annuels, "attention toutefois, les volumes ont été relativement faibles cette semaine en raison de deux jours fériés et le retour aux affaires de l'ensemble des investisseurs pourrait estomper cet effet de complaisance des dernières séances", nuance le spécialiste.Ce vendredi, les investisseurs vont rester focalisés sur les cours du pétrole, qui ont terminé jeudi à leur plus haut niveau depuis fin 2014, alors que les tensions entre Israël et l'Iran avivent les inquiétudes sur l'offre mondiale d'or noir. Les cours baissaient légèrement en Asie vendredi, sous l'effet de prises de bénéfices, tout en restant à des niveaux élevés.Par ailleurs, les marchés européens écouteront avec attention le discours du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, devant l'European University Institute de Florence.- ARCELORMITTAL DOPÉ PAR SES RÉSULTATS -"Draghi devrait vanter l'économie de la zone euro, malgré des données qui commencent à augurer un ralentissement du cycle économique. Mais même si le message est positif sur l'économie, nous pensons qu'il le délivrera d'une voix prudente. Son message principal sera probablement l'idée que le programme de soutien économique devrait durer un certain temps", décrypte dans une note Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Du côté des indicateurs, l'agenda sera essentiellement américain, avec notamment les prix à l'importation en avril, et l'indice du moral des ménages pour mai.Sur le front des valeurs, ArcelorMittal était dopé (+3,86% à 30,70 euros) par un bénéfice net en hausse de 19% au premier trimestre, soutenu par l'amélioration du marché sidérurgique au niveau mondial.Air France-KLM prenait 1,08% à 7,13 euros, sans souffrir de la baisse de 8,7% du nombre de passagers transportés par Air France en avril en raison de 8 jours de grève.Saint-Gobain était soutenu (+2,13% à 45,02 euros) par la conclusion d'un accord global avec le groupe suisse Sika, qu'il souhaitait acquérir, et la famille Burkard, actionnaire de Sika, permettant de mettre fin à leur différend.LafargeHolcim gagnait 1,09% à 44,43 euros, sans être pénalisé par la mise en examen d'un ancien membre des services de renseignement norvégien, dans le cadre de l'enquête sur le cimentier, soupçonné d'avoir indirectement financé des groupes jihadistes en Syrie.lem/fka/php(AWP / 11.05.2018 09h34)