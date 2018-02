La Bourse de Paris maussade après Wall Street

La Bourse de Paris reculait (-0,49%) jeudi dans le sillage de l'ouverture en repli de Wall Street, la prudence finissant par prendre le pas sur l'entrain du début de journée.A 15H58 (14H58 GMT), l'indice CAC 40 cédait 26,75 points à 5.455,18 points, dans un volume d'échanges de 2,13 milliards d'euros. La veille, il avait fini en légère progression de 0,15%.Après une ouverture en hausse, la cote parisienne a pris de l'élan avant d'être rattrapée dans l'après-midi par une série d'inquiétudes."Il n'y a pas de catalyseur, de chiffre ou de déclaration" expliquant ce recul, commente à l'AFP Alexandre Baradez, analyste pour IG France.Pour le spécialiste, il s'agissait plutôt d'un contexte poussant à la circonspection."L'euro était déjà très élevé et ne retombe toujours pas, ce qui entretient un climat moyen. Il y a aussi les taux d'emprunts qui se redressent. C'est une accumulation, avec toujours le débat autour des banques centrales", estime-t-il.En effet, à l'issue de sa politique monétaire mercredi, la Banque centrale américaine (Fed) a certes laissé les taux d'intérêt inchangés, mais elle a aussi signalé que l'inflation allait remonter cette année, laissant présager des hausses des taux d'intérêt.Du côté des indicateurs, les investisseurs ont eu plusieurs statistiques à digérer. La croissance du secteur manufacturier a ralenti en janvier en zone euro mais elle esr restée proche de son niveau record enregistré en décembre.La productivité aux Etats-Unis a quant à elle reculé de 0,1% au 4e trimestre, moins qu'attendu par les analystes, tandis que l'activité manufacturière a légèrement baissé en janvier à 59,1%. En revanche, les dépenses de construction ont augmenté plus que prévu en décembre.Sur le front des valeurs, Dassault Systèmes bondissait de 7,72% à 100,05 euros, soutenu par un chiffre d'affaires et une rentabilité en hausse en 2017.Bic décrochait en revanche de 11% à 82,15 euros, plombé par la prévision d'un nouveau recul de sa rentabilité en 2018.Sartorius Stedim était dopé (+2,79% à 71,75 euros) par un relèvement de sa recommandation à "ajouter" contre "réduire" auparavant par le courtier Gilbert Dupont.Le cours d'Europacorp décollait de 70,62% à 2,73 euros. Selon des informations de presse, la société de production et de distribution de cinéma de Luc Besson, en difficulté, mènerait des discussions commerciales avec Netflix.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 01 février 2018 16h42)