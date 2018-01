La Bourse de Paris méfiante malgré l'ouverture en hausse de Wall Street

La Bourse de Paris restait à la peine (-0,24%) mercredi, sans profiter dans l'immédiat d'une ouverture dans le vert de Wall Street, les investisseurs jouant la prudence après un coup de mou du marché américain la veille.A 15H35 (14H35 GMT), l'indice CAC 40 perdait 13,36 points à 5.500,46 points dans un volume d'échanges de 1,6 milliard d'euros. La veille, il avait fini stable (+0,07%)."Les marchés boursiers européens sont un peu plus faibles alors que la tendance négative qui est apparue hier à l'heure du déjeuner s'est poursuivie", a observé dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.Après une ouverture en trombe mardi, qui a propulsé le Dow Jones au-dessus des 26.000 points pour la première fois de son histoire, Wall Street a vu sa fulgurante progression rapidement s'essouffler sous le poids des prix du pétrole, entraînant la cote parisienne dans son sillage.Pour autant, le démarrage à nouveau dans le vert de la Bourse de New York ce mercredi témoigne d'un "appétit pour le risque" et d'un "élan haussier (qui) est toujours bel et bien là", ont estimé de leur côté les experts de Mirabaud Securitites Genève.Sur le front des indicateurs, l'inflation dans la zone euro a ralenti en décembre, à 1,4% contre 1,5% en novembre, confirmant une première estimation publiée le 5 janvier.Mais ces chiffres "ne sont pas à même de changer quoi que ce soit au niveau de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE)", selon les experts de Mirabaud Securities Genève.De leur côté, et pour la première fois en dix ans, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont franchi en 2017 la barre des 15 millions.Aux Etats-Unis, la production industrielle a augmenté plus que prévu en décembre, à +0,9%, ce qui soutenait le marché américain.Les investisseurs doivent encore prendre connaissance du Livre Beige de la Fed, qui sera publié après la clôture des Bourses européennes.En matière de valeurs, Europcar gagnait 4,25% à 10,42 euros après avoir réitéré son ambition d'atteindre au moins 3 milliards d'euros de revenus et 14% de marge d'exploitation Ebitda ajustée d'ici la fin de 2020.Fnac Darty s'enfonçait à l'inverse de 5,72% à 94,75 euros à la suite de l'annonce d'une opération financière sur ses titres, dite de "couverture", par Vivendi (-0,92% à 23,58 euros).Casino plongeait de 6,25% à 47,57 euros, lesté par un chiffre d'affaires 2017 en croissance de 5%, mais ressorti en dessous des attentes.Ipsen, après être déjà beaucoup monté mardi, continuait de progresser (+3,27% à 112,25 euros) alors que le groupe biopharmaceutique et son partenaire Exelixis ont annoncé mardi soir dans un communiqué les résultats d'une étude démontrant un "bénéfice significatif en termes de survie globale" chez des patients atteints d'un cancer du foie.Publicis reculait (-2,84% à 56,82 euros) après qu'AlphaValue a abaissé sa recommandation sur le titre à "ajouter" contre "acheter" auparavant, tout en relevant à 68,40 euros son objectif de cours.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 17 janvier 2018 17h33)