La Bourse de Paris met ses craintes de côté et s'offre un joli rebond

La Bourse de Paris a clôturé en forte hausse (+2,62%) jeudi, mettant de côté ses craintes d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, pour s'offrir un large rebond.L'indice CAC 40 a pris 134,87 points, à 5.276,67 points, soit son plus haut niveau en clôture depuis le 16 mars, dans un volume d'échanges de 4,3 milliards d'euros. La veille, il avait terminé en léger recul de 0,20%."La cote parisienne, comme les autres places, relativise un peu la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les investisseurs retrouvent le goût du risque", a résumé auprès de l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France."Les groupes les plus sensibles aux barrières douanières, en particulier ceux liés aux matières premières, sont les premiers à en profiter, comme ArcelorMittal, qui mène le bal", a-t-il complété.Les États-Unis ont publié mardi une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane pour un montant d'environ 50 milliards de dollars, ce à quoi Pékin a très vite répliqué, visant de son côté le soja, les automobiles et les avions d'affaires américains."Alors que la saison des résultats va bientôt commencer, il est toutefois un peu trop tôt pour dire s'il s'agit d'un mouvement de hausse durable ou d'un simple rattrapage avec des achats à bon compte", a néanmoins nuancé M. Rozier."La volatilité reste élevée", a-t-il ajouté, "les investisseurs demeurent du coup vigilants".Les indicateurs du jour, globalement de bonne facture, ont apporté un coup de pouce supplémentaire, à l'instar des ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, qui ont très légèrement progressé (+0,1%) en février sur un mois. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont également augmenté plus que prévu.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 05 avril 2018 18h17)