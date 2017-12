La Bourse de Paris ne fait pas d'étincelles avant Noël

La Bourse de Paris a clôturé en léger repli (-0,39%) vendredi, affectée par le résultat du vote en Catalogne, dans un contexte d'activité très réduite sur les marchés, les investisseurs préférant entrer en hibernation avant le long week-end de Noël.L'indice CAC 40 a cédé 21,25 points, à 5.364,72 points, dans un volume d'échanges faible de 2,1 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,62%.Au cours de la semaine écoulée, l'indice a progressé de 0,29%. Ses gains depuis le début de l'année atteignent 10,33%.Le marché a ouvert en recul sans parvenir ensuite à redresser la barre alors que les incertitudes sur la situation politique en Espagne et l'absence de nombreux investisseurs limitaient les prises de position."Nous avons vraiment eu une semaine dominée par des ajustements techniques dans des volumes très faibles et sans initiative des investisseurs à l'exception de lundi où le marché a salué les avancées sur la réforme fiscale américaine", a commenté auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion."Il n'y a pas eu de véritable amplitude du marché cette semaine et la séance du jour s'inscrit dans cette continuité", a-t-il complété.Par ailleurs, l'issue du scrutin en Catalogne pesait également sur l'indice parisien, en particulier sur les valeurs les plus exposées à la situation en Espagne, à l'image de l'opérateur Orange.Les indépendantistes catalans ont conservé leur majorité jeudi au parlement régional, égalant quasiment leur dernier score aux élections régionales.Ils posent ainsi un défi au gouvernement de Mariano Rajoy, qui tablait sur ce scrutin pour les affaiblir."La baisse des valeurs bancaires espagnoles a aussi un effet d'entraînement sur les banques françaises", a poursuivi M. Larrouturou.Pour autant, les craintes des investisseurs sur l'Espagne semblaient contenues car les indépendantistes ne forment pas "une majorité nette, ils sont divisés et semblent avoir renoncé à leur velléité de déclaration unilatérale de l'indépendance, se montrant plutôt prêts à des compromis avec Madrid", a estimé M. Larrouturou.Les opérateurs avaient toutefois un motif de satisfaction outre-Atlantique, où la Chambre des représentants a adopté jeudi une mesure de financement temporaire pour éviter une fermeture des administrations fédérales américaines vendredi à minuit.Du côté des indicateurs, l'agenda était animé, avec notamment en France les dépenses de consommation des ménages en biens, qui ont rebondi en novembre.L'Insee a aussi révisé à la hausse son estimation de croissance du PIB français pour le troisième trimestre, de 0,5% à 0,6%.Outre-Manche, la croissance du produit intérieur brut du Royaume-Uni a pour sa part légèrement accéléré au troisième trimestre, à 0,4%.Aux Etats-Unis, l'inflation sur un an a aussi accéléré légèrement en novembre, à 1,8%, selon l'indice PCE.Le moral des ménages s'est en revanche nettement dégradé en décembre tandis que les ventes de maisons neuves dans le pays ont bondi le mois dernier, à la surprise des analystes.Sur le front des valeurs, le secteur bancaire a souffert dans le sillage de l'Espagne: BNP Paribas a perdu 0,54% à 62,95 euros et Société Générale 0,79% à 43,46 euros.Crédit Agricole a lâché de son côté 0,71% à 14,00 euros. La banque a finalisé le rachat de trois caisses d'épargne régionales en Italie du nord, pour un montant total de 130 millions d'euros.Sanofi a cédé 0,45% à 72,55 euros après avoir annoncé un partenariat avec l'institut de recherche technologique français Bioaster.Eutelsat a profité à l'inverse (+4,43% à 19,91 euros) du relèvement de sa recommandation à "acheter" par Kepler Cheuvreux, tout comme SES (+1,87% à 13,65 euros), relevé à "conserver" par Kepler.Vallourec a bondi lui aussi (+4,66% à 4,87 euros), profitant du relèvement de sa recommandation à "acheter" contre "conserver" auparavant par Société Générale.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 22 décembre 2017 22h30)