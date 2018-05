La Bourse de Paris opte timidement pour le vert à mi-séance (+0,09 %)

La Bourse de Paris s'aventurait prudemment dans le vert (+0,09%) mercredi à la mi-journée, les investisseurs gardant les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed) qui conclut une réunion de deux jours.A 14H49 (12H49 GMT), l'indice CAC 40 prenait 5,18 points, à 5.525,68 points, dans un volume d'échanges de 1,8 milliard d'euros. Lundi, il avait fini en hausse de 0,68%.La cote parisienne a ouvert en repli et s'est montrée hésitante en début de matinée, avant d'effectuer quelques pas en terrain positif.Après avoir terminé mardi en ordre dispersé, la Bourse de New York se préparait de son côté à ouvrir sans réelle tendance.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, se repliait de 0,09%, tandis que l'indice élargi S&P 500 baissait de 0,07%. Le Nasdaq, à dominante technologique, grignotait quant à lui 0,03%.Pour Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque, "l'événement phare de la journée sera le compte rendu de politique monétaire de la Fed à 20 heures" (18H00 GMT)."Les investisseurs devraient adopter une attitude prudente en attendant la décision de politique monétaire de la Fed", confirmait Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance.La banque centrale américaine conclut mercredi une réunion de politique monétaire de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés mais examiner le rythme de hausse à suivre alors que l'inflation se manifeste."Le consensus ne parie pas sur une nouvelle hausse de taux, mais les économistes attendent des signaux susceptibles d'annoncer la prochaine, dès juin", ont souligné pour leur part les stratégistes du courtier Aurel BGC.Du côté des indicateurs, aux Etats-Unis, le secteur privé a continué de créer de nombreux emplois en avril, mais moins que ne l'estimaient les analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP.En France, la croissance du secteur manufacturier s'est stabilisée en avril, après avoir ralenti sur l'ensemble du premier trimestre, selon l'indice PMI du cabinet Markit.La croissance économique de la zone euro a fortement ralenti au premier trimestre, tandis que le chômage est resté stable en mars, au plus bas depuis plus de 9 ans, a annoncé Eurostat.Les stocks hebdomadaires de pétrole brut sont encore attendus outre-Atlantique.Sur le front des valeurs, Vivendi profitait (+3,06% à 22,56 euros) de l'annonce mardi du fait que son directoire présenterait le 17 mai, lors de la réunion de son conseil de surveillance, les premiers travaux concernant les hypothèses d'évolution du capital de sa filiale de production et diffusion musicale Universal Music Group (UMG).Air France montait de 5,92% à 8,62 euros. La compagnie prévoit de maintenir près de 85% des vols jeudi, soit le taux le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.STMicroelectronics, fournisseur de composants d'Apple, était soutenu (+4,44% à 18,93 euros) par les résultats solides du géant américain.Ubisoft était porté (+3,48% à 82,02 euros) par un début de suivi de son titre par KeyBanc Capital Markets, avec une recommandation à "sur-performance".Schneider Electric gagnait 0,60% à 73,52 euros alors que le groupe a annoncé mardi le rachat de la branche électrique du groupe indien d'ingénierie Larsen and Toubro pour 140 milliards de roupies, soit environ 1,75 milliard d'euros, en partenariat avec le fonds souverain singapourien Temasek.Alstom progressait de 1,17% à 38,15 euros. Le constructeur français est pressenti pour fournir le matériel roulant de trois lignes du futur métro automatique du Grand Paris, a indiqué mercredi la Société du Grand Paris (SGP).Cellectis reculait de 0,58% à 24,00 euros. La société française de biotechnologie s'est associée à l'institut Wyss, centre de recherche de l'Université de Harvard, dans l'objectif notamment de créer des cellules humaines résistantes aux virus, ont indiqué les deux partenaires mardi dans un communiqué.CAC Euronext(©AFP / 02 mai 2018 15h15)