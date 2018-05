La Bourse de Paris, optimiste, clôture à un nouveau record depuis 10 ans (+0,

98%)Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a fini en hausse jeudi (+0,98%), l'optimisme des investisseurs permettant à l'indice de franchir les 5.600 points et d'atteindre son plus haut niveau de clôture depuis le 28 décembre 2007.L'indice CAC 40 a gagné 54,38 points pour terminer à 5.621,92 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. La veille, une progression de 0,26% lui avait déjà permis d'atteindre son point le plus haut depuis le 31 décembre 2007.La cote Parisienne a ouvert à l'équilibre mais a rapidement opté pour le vert, progressant tranquillement au cours de la matinée avant d'accélérer en fin de séance."Hier l'indice CAC 40 a atteint un plus haut, ce qui pouvait laisser penser qu'il pouvait se poser un peu, mais cela n'a pas du tout été le cas", a commenté auprès de l'AFP Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management.Plusieurs facteurs ont encouragé les investisseurs à alimenter cette hausse."Les prix du baril ont continué à monter, soutenant les valeurs pétrolières qui pèsent lourd dans les indices", a indiqué l'expert.Le baril de pétrole Brent a dépassé 80 dollars jeudi pour la première fois depuis novembre 2014, dopé par les incertitudes autour de l'Iran et du Venezuela, le PDG de Total évoquant même la perspective d'un baril à 100 dollars.En outre, l'euro baissait face au dollar, au lendemain d'un nouveau plus bas en cinq mois.Dans ce contexte plus favorable, les valeurs cycliques, les plus sensibles à la conjoncture, ont repris des couleurs, a complété M. Bruzzo."L'environnent reste assez euphorique malgré des doutes multiples qu'il convient quand même de souligner, que ce soit au sujet du sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, des taux américains à dix ans, qui aujourd'hui ont touché 3,10%, ou de l'hypothèse de la formation d'un gouvernement antisystème en Italie", a-t-il détaillé.Les populistes italiens sont entrés jeudi dans la dernière ligne droite avant la possible formation du premier gouvernement antisystème dans un pays fondateur de l'Union européenne et la finalisation d'un programme dont les premières ébauches ont suscité une vague d'inquiétude.- Le secteur pétrolier recherché -Du côté des indicateurs, l'agenda a été essentiellement américain.L'activité manufacturière de la région de Philadelphie a fortement progressé en mai alors que les analystes anticipaient un ralentissement de sa croissance.De leur côté, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que ne s'y attendaient les analystes, mais restent néanmoins à un faible niveau.Sur le terrain des valeurs, Europcar a bondi de 11,66% à 9,67 euros, après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 28% au premier trimestre, grâce à de récentes acquisitions.Le secteur pétrolier a été recherché, dans un contexte de hausse des prix du baril. Total a progressé de 1,79% à 54,50 euros, TechnipFMC de 2,74% à 34,10 euros.Le secteur automobile a également été demandé. Le marché européen a progressé de 9,6% en avril, confirmant sa bonne forme, selon des données de l'ACEA. Peugeot, dont les immatriculations ont bondi de 70% notamment grâce à l'intégration d'Opel, a gagné 2,23% à 20,61 euros, et Renault (+9,7% d'immatriculations) est monté de 3,54% à 91,78 euros.CGG a reculé de 5,69% à 2,32 euros, malgré son retour dans le vert après une restructuration financière achevée en février.Suez a été dynamisé (+3,14% à 12,17 euros) par un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% pour le premier trimestre et la confirmation de ses objectifs pour l'année.Lagardère est monté de 1,18% à 23,23 euros. Le groupe diversifié a publié un chiffre d'affaires en légère hausse de 1,5% à 1,55 milliard d'euros pour le premier trimestre, un résultat meilleur qu'anticipé par les analystes.Devoteam s'est élancé de 11,04% à 101,60 euros, aiguillonné par un chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre, porté par de bons résultats en Europe qui l'ont poussé à relever ses objectifs pour 2018.Solvay a profité (+1,71% à 119,20 euros) du relèvement de sa recommandation à "neutre" au lieu de "vendre" par UBS.vac/soe/pb(AWP / 17.05.2018 18h09)