La Bourse de Paris a ouvert à l'équilibre (+0,05%), assurant ses positions à ses plus hauts niveaux de l'année, les investisseurs ne se laissant pas bousculer par un environnement géopolitique difficile.A 09H00, l'indice CAC 40 prenait 2,85 points à 5.570,39. La veille, il avait progressé de 0,26% inscrivant un record annuel et atteignant son point le plus haut depuis le 31 décembre 2007.(©AFP / 17 mai 2018 09h20)