La Bourse de Paris ouvre en forte hausse de 2,17%

La Bourse de Paris a démarré en forte hausse lundi (+2,17%), s'élançant dans le vert à la faveur de la trêve commerciale sino-américaine.À 09H30, l'indice CAC 40 prenait 108,2 points à 5.112,12 points. Vendredi, il avait fini quasi stable (-0,05%).Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale, en conclusion d'un sommet du G20 conflictuel à Buenos Aires."C'est une épine en moins dans le pied des marchés", ont estimé les experts de Mirabaud Securities Genève. La vague d'achats d'actions de fin d'année, sur laquelle "plus personne ne pariait, pourrait donc bel et bien se matérialiser", ont-ils ajouté.Plus précisément, Washington a suspendu pour 90 jours l'application annoncée au 1er janvier de nouveaux droits de douane sur une partie des produits importés de Chine, le temps de laisser une chance à une négociation sur leurs relations commerciales.Cette trêve signifie "que les marchés devraient pouvoir mettre de côté jusqu'à l'année prochaine leurs craintes au sujet d'une escalade de tensions commerciales et se concentrer à la place sur le vote sur l'accord pour le Brexit au Parlement britannique", a commenté Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.La Première ministre Theresa May s'échine à convaincre les députés de soutenir le projet de retrait, qui suscite un grand scepticisme, moins d'une dizaine de jours avant le vote crucial.Malgré cette trêve, "à plus long terme, rien n'est résolu puisque le sujet de la propriété intellectuelle et de la montée en puissance de la Chine dans le domaine des technologies frontières n'a pas du tout été abordé dans le détail. C'est là, pourtant, le vrai sujet de frictions entre les deux puissances", a estimé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.Les valeurs pétrolières progressaient dans le sillage des cours du baril. TechnipFMC prenait 4,83% à 21,47 euros et Total 2,23% à 50,26 euros.Euronext CAC40(©AFP / (03 décembre 2018 09h56)