La Bourse de Paris ouvre en repli

La Bourse de Paris évoluait en baisse jeudi matin (-0,23%), sans parvenir à poursuivre sur son rebond de la veille, pour une séance riche en résultats d'entreprises.A 09H24 (08H24 GMT), l'indice CAC 40 cédait 12,06 points à 5.243,84 points. La veille, l'indice avait fini en hausse de 1,82% à 5.255,90 points."Les marchés européens ont mis fin à six jours de pertes hier, affichant des gains décents, mais le rebond, quoique raisonnable, ne leur a pas permis de retrouver les niveaux de pré-clôture de lundi", a estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.Toutefois, "il n'est pas sûr que la hausse de la volatilité ces derniers jours soit terminée", poursuit l'analyste, d'autant plus que Wall Street a clôturé en baisse mercredi après une séance passée dans le vert."La remontée des indices après le choc lié aux récentes fortes baisses sera tout sauf un long fleuve tranquille. La volatilité a en effet fait son retour", abondent les experts de Mirabaud Securities Genève.Ce jeudi, les investisseurs devraient toutefois mettre entre parenthèses leurs interrogations macroéconomiques, afin de se concentrer sur les nombreuses publications d'entreprises, plusieurs mastodontes du CAC 40 publiant les leurs.La question des banques centrales ne sera pas totalement écartée, puisque la Banque d'Angleterre (BoE) fera connaître les conclusions d'une réunion de politique monétaire.Enfin, la levée d'une incertitude aux Etats-Unis pourrait jouer en faveur des marchés, puisque les chefs de la majorité républicaine et de l'opposition démocrate du Sénat américain ont annoncé mercredi avoir scellé un accord budgétaire portant sur deux ans, un compromis rare.Du côté des indicateurs, l'agenda est également fourni. La Banque de France s'attend à une poursuite de l'embellie économique amorcée l'an dernier et table sur une croissance à 0,4% au premier trimestre.De son côté, l'Allemagne a enregistré en 2017 un excédent commercial de 244,9 milliards d'euros, en légère baisse sur un an malgré des exportations qui ont atteint un nouveau niveau record.Dans l'après-midi, les Etats-Unis vont dévoiler les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.La Chine a, elle, déjà publié les chiffres de son excédent commercial qui s'est effondré à 20,3 milliards de dollars en janvier.Sur le front des valeurs, Total profitait (+1,42% à 45,40 euros) de bénéfices pour 2017 en forte hausse grâce à la remontée des cours du brut, ainsi qu'à la progression de sa production.Publicis s'appréciait (+4,56% à 58,28 euros) après avoir renoué avec les profits l'année dernière.Société Générale s'envolait de 4,41% à 46,22 euros, aidé par un recul de son bénéfice net moins lourd qu'attendu en 2017.Pernod Ricard montait aussi (+1,76% à 126,85 euros) grâce à un bénéfice net en hausse de 25% au premier semestre de son exercice décalé, à 1,1 milliard d'euros.Air France-KLM reculait (-5,32% à 10,94 euros) malgré une hausse de 5,8% du nombre de passagers en janvier.Bourbon était pénalisé (-2,25% à 7,38 euros) par un chiffre d'affaires annuel en recul de 22,2% à 793,6 millions d'euros pour 2017, reflétant "un marché toujours difficile".Korian baissait de 5,41% à 23,78 euros après avoir publié un chiffre d'affaires de 3,13 milliards d'euros, en hausse de 5%, mais légèrement plus faible que l'objectif qu'il s'était fixé pour 2017.Legrand ne profitait pas (-1,81% à 63 euros) d'un bénéfice net en hausse de 13,2% à 711,2 millions d'euros en 2017.Akka Technologies était dopé (+4,49% à 51,20 euros) par son chiffre d'affaires en progression de 18,9% en 2017.Savencia était dans le vert (+1,50% à 81 euros) grâce à un chiffre d'affaires annuel en hausse de près de 10% en 2017.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 février 2018 09h43)