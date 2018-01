La Bourse de Paris perd du terrain, sans tirer profit de Wall Street

La Bourse de Paris creusait ses pertes (-0,23%) mercredi malgré les premiers échanges en hausse de Wall Street, les investisseurs préférant rester sur la défensive avant la décision de la BCE jeudi, sans profiter de bons indicateurs publiés dans la matinée.A 15H36 (14H36 GMT), l'indice CAC 40 lâchait 12,57 points à 5.522,69 points, dans un volume d'échanges de 1,6 milliard d'euros. La veille, il avait fini en légère baisse de 0,12%."Les marchés actions en Europe sont légèrement dans le rouge aujourd'hui car la volatilité est faible", dans une séance par ailleurs "dépourvue de nouvelles macroéconomiques importantes", a relevé David Madden, un analyste de CMC Markets."La semaine a été bonne pour les marchés européens mais aujourd'hui, les investisseurs font une pause", a-t-il poursuivi.Par ailleurs, la vigueur de l'euro, qui a atteint mercredi des plus hauts en trois ans face au dollar, continuait de peser sur les marchés actions européens."Aujourd'hui, la monnaie unique tire notamment parti de l'accélération de la croissance (la publication des PMI des services en zone euro ce matin l'a encore une fois démontré), l'amélioration du moral des investisseurs (on l'a encore vu lors de la publication du ZEW hier) et de la diminution des risques, notamment politiques, en Europe", ont expliqué de leur côté les experts de Mirabaud Securities Genève.La croissance de l'activité privée en zone euro a en effet continué à s'accélérer en janvier, atteignant un pic de près de 12 ans, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée mercredi.Outre-Manche, le taux de chômage s'est maintenu au plus bas depuis 1975, à 4,3% lors des trois mois achevés fin novembre, à la faveur d'une hausse surprise du nombre d'emplois.A l'agenda aux Etats-Unis, les reventes de logements en décembre, tout comme les stocks hebdomadaires de pétrole brut, au moment où les cours de l'or noir se sont rapprochés mardi de leurs plus hauts en trois ans, sont également prévus.Sur le front des valeurs, Suez dévissait de 15,31% à 11,92 euros, après avoir indiqué qu'il devrait ainsi enregister une baisse de 2% de son ebit 2017 (à périmètre et change constants) à 1,28 milliard d'euros, alors que le groupe l'attendait en légère progression.Suez entraînait dans sa chute son concurrent Veolia (-3,98% à 20,50 euros), le groupe ayant pourtant précisé n'être en rien concerné par les difficultés de Suez et ayant confirmé ses objectifs.SEB cédait 2,12% à 166,40 euros sous le coup de prises de bénéfices après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de près de 30% sur un an en 2017.Le groupe de santé animale Vetoquinol plongeait de 7,84% à 56,40 euros après un chiffre d'affaires 2017 de 352,2 millions d'euros, en petite hausse de 0,5%, marqué par un effet de change défavorable, malgré les bonnes ventes de ses produits qualifiés d'Essentiels.Total prenait à l'inverse 0,31% à 47,60 euros. Le groupe pétrolier a acquis une participation de 12,5% dans quatre blocs du site d'Anchor dans le golfe du Mexique, découvert en 2014, renforçant sa position dans l'offshore profond dans cette région, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 24 janvier 2018 16h16)