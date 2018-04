La Bourse de Paris prend le temps d'analyser les résultats

La Bourse de Paris a débuté à l'équilibre (+0,07%) vendredi, prenant le temps d'analyser les très nombreuses publications d'entreprises, au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne.A 09H20 (07H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 3,62 points à 5.457,20 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,74%."Ce matin, c'est une avalanche de chiffres d'affaires et/ou de résultats que devront digérer les indices européens, en particulier en France", tandis qu'aux États-Unis "les valeurs technologiques américaines ont publié des résultats exceptionnels", ont souligné les analystes d'Aurel BGC.Le dynamisme des cours de Facebook, Chipotle et AMD après l'annonce de leurs résultats trimestriels a d'ailleurs offert une forte hausse à Wall Street, ce qui soutenait aussi les marchés européens.Selon Aurel BGC, "la publication de la première estimation du PIB américain sera la principale attraction de la séance en début d'après-midi"."La séance positive d'hier (en Europe) après la réunion de la BCE et une clôture solide à Wall Street" laissent espérer une cinquième semaine de hausse pour les marchés européens, a estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.La Banque centrale européenne a brossé jeudi un tableau assombri fait de "modération" de la croissance et d'"aggravation" des menaces protectionnistes, pour s'abstenir de toute indication sur l'abandon de son vaste soutien à l'économie.Le président de l'institution, Mario Draghi, a toutefois expliqué cette situation par des facteurs majoritairement "temporaires", tout en répétant à plusieurs reprise sa "confiance inchangée" dans le fait que l'inflation évolue vers l'objectif des 2% fixé par l'institution.Du côté des indicateurs, l'agenda est bien fourni. En France, la croissance a fortement ralenti au premier trimestre, retombant à 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent, en raison notamment d'une consommation des ménages peu dynamique.La confiance économique en zone euro en avril est également au programme, tout comme outre-Atlantique, les premiers chiffres du PIB au premier trimestre et le moral des ménages (Université du Michigan) en avril.Avant l'ouverture des places européennes, la Banque du Japon (BoJ) a reconduit à l'identique sa politique monétaire ultra-accommodante, poursuivant ses efforts pour éradiquer la déflation, les prix peinant à décoller malgré une phase d'expansion économique exceptionnellement longue.Sur le terrain des valeurs, les publications étaient très étoffées et animaient largement la cote.Sanofi était pénalisé (-1,87% à 65,07 euros) par un bénéfice net en chute de 82,2% par rapport à la même période en 2017 où il avait été dopé par un gain exceptionnel lié à un échange d'actifs avec Boehringer Ingelheim.Saint-Gobain gagnait 2,84% à 44,03 euros, aidé par la confirmation de ses objectifs 2018, malgré un chiffre d'affaires en repli de 1,8% au premier trimestre.Renault perdait 2,37% à 89,88 euros. Le constructeur automobile a confirmé ses objectifs pour l'année, après une hausse de 0,2% du chiffre d'affaires au premier trimestre, à 13,2 milliards d'euros.Amundi bondissait de 5,16% à 70,46 euros, dynamisé par la collecte nette record de près de 40 milliards d'euros enregistrée au premier trimestre 2018 par le poids lourd de la gestion d'actifs.Essilor refluait de 1,64% à 111,15 euros, lesté par un chiffre d'affaires au premier trimestre en repli de 5,8% sur un an, en raison d'effets de change négatifs.Rexel s'enfonçait de 6,15% à 12,90 euros, pénalisé un bénéfice net en baisse de 3,9% au premier trimestre.SES décollait de 11,89% à 13,17 euros, soutenu par la confirmation de ses objectifs pour l'exercice en cours malgré un bénéfice net en baisse de 23,5% au premier trimestre.Spie s'élevait de 5,53% à 18,89 euros. Le groupe de services multi-techniques aux entreprises a vu son chiffre d'affaires bondir au premier trimestre, grâce à des acquisitions et à sa croissance en France et en Allemagne, et a confirmé ses objectifs pour 2018.Capgemini montait également de 4,87% à 111,95 euros. Le géant des services informatiques a enregistré un chiffre d'affaires au premier trimestre 2018 en hausse de 1,2%, et a confirmé ses grands objectifs financiers pour l'année 2018.Manitou prenait 7,42% à 35,45 euros. Le spécialiste de matériel de manutention a relevé ses objectifs annuels, après un chiffre d'affaires en hausse de 21% au premier trimestre.CAC Euronext(©AFP / 27 avril 2018 09h56)