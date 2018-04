La Bourse de Paris profite d'une accalmie sur le front commercial

La Bourse de Paris a clôturé nettement dans le vert (+0,84%) mardi, profitant du répit offert aux marchés par le discours mesuré du président chinois, Xi Jinping, qui a apaisé les craintes d'une guerre commerciale américano-chinoise.L'indice CAC 40 a gagné 44,17 points à 5.307,56 points, dans un volume d'échanges de 3,6 milliards d'euros. La veille, il avait fini juste au-dessus de l'équilibre (+0,10%).La cote parisienne a ouvert en nette hausse, avant d'accélérer un peu la cadence dans le sillage de Wall Street.Après les marchés asiatiques, les marchés européens et américains ont été rassurés par les propos constructifs de Xi Jinping, qui a promis mardi une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse "considérable" dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles.Ce discours, même s'il n'a rien dévoilé de très concret, "a rassuré les marchés dans cette logique de reprise que nous observons déjà depuis la fin de la semaine dernière", a souligné auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque."Le sujet central pour l'instant, le seul qui crée un peu de volatilité et d'animation, est celui de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", faute d'autres catalyseurs, a-t-il ajouté.Mais peut-être que l'intensification des publications de résultats du premier trimestre à la fin de cette semaine "va permettre de donner d'autres éléments pour animer les séances", a estimé M. Tuéni.Reste à savoir, selon le spécialiste, si le CAC 40 sera en mesure de clôturer prochainement au-dessus de 5.300 points, un seuil sur lequel il bute depuis début mars.Du côté des indicateurs, la France a publié des chiffres de production industrielle marqués par un rebond de 1,2% en un mois en février.Le pays a par ailleurs réduit le déficit de ses échanges avec le reste du monde en 2017, à 13,1 milliards d'euros contre 16,7 milliards d'euros en 2016, notamment grâce à la reprise du tourisme qui permet de compenser la dégradation de sa balance commerciale.(©AFP / 10 avril 2018 18h10)